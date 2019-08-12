Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже. Об этом 12 августа сообщается на сайте телеканала.

Армия и оружие Немецкие СМИ раскрыли план НАТО по «устрашению» России После официального прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО делает ставку на устрашение России и политический диалог, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».

Политика Путин оценил работу Аксенова на посту главы Крыма Президент РФ Владимир Путин назвал эффективной работу главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Общество Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.

Происшествия Стало известно, кому принадлежали похищенные «бандой ФСБ» 136 миллионов рублей «Похищенные во время налета сотрудников ФСБ на банк „Металлург“ 136 млн рублей принадлежали ассирийским бизнесменам», — сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования дела.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.

Футбол Магнуссон об ударе Чалова: мы не хотим видеть такие вещи в футболе В конце матча в штрафной "Сочи" игрок гостей Иван Миладинович локтем ударил форварда ЦСКА Федора Чалова.

Происшествия В Москве умерла диджей Жанна Рассказова Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.

Политика Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности Что россияне считают важнейшим в 1989 году Левада-центр представил исследование о важнейших, по мнению россиян, событиях 30-летней давности, а именно — 1989 года.

Футбол Хусаинов: «Нельзя было засчитывать гол „Ахмата“» Гол «Ахмата» нельзя было засчитывать, Анхель подыграл себе рукой, мяч забит с нарушением правил.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Гаджеты Meizu готовит смартфон Meizu 16s Pro с процессором Snapdragon 855 Plus Ожидается в Meizu 16s Pro появление четвертого датчика в основной камере и аккумулятор увеличенной емкости.

Армия и оружие В НАТО отказались поставлять Украине оружие Как сообщается, переговоры завершились провалом, так как НАТО заявил о своей неготовности в настоящее время предоставлять оружие украинской стороне из-за нехватки гарантий его сохранности.

Политика Супрун назвала правильный вариант своего имени Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.

Происшествия Сычев, Кириченко и Хохлов присоединятся к иску Алдонина к МВД Юрист Александр Бурчук, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной России Евгения Алдонина, прокомментировал подачу иска в отношении МВД России в Замоскворецкий районный суд.

Армия и оружие Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России.

Игры EA запустила обратный отсчет до анонса новой Need for Speed На сайте Electronic Arts появился таймер с обратным отсчетом до анонса новой части Need for Speed.