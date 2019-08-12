Политика
Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканалаИзвестия 06:18
Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже. Об этом 12 августа сообщается на сайте телеканала.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Немецкие СМИ раскрыли план НАТО по «устрашению» России
После официального прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО делает ставку на устрашение России и политический диалог, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено в 06:03
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Игры
У System Shock 2 появится улучшенное издание
Обновлено в 05:24
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Футбол
«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»
Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
Обновлено в 07:11
Политика
Путин оценил работу Аксенова на посту главы Крыма
Президент РФ Владимир Путин назвал эффективной работу главы Республики Крым Сергея Аксенова.
Обновлено в 06:49
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Стало известно, кому принадлежали похищенные «бандой ФСБ» 136 миллионов рублей
«Похищенные во время налета сотрудников ФСБ на банк „Металлург“ 136 млн рублей принадлежали ассирийским бизнесменам», — сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования дела.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Кино
Актриса Джина Дэвис рассказала о домогательствах
Обновлено в 05:23
Футбол
Магнуссон об ударе Чалова: мы не хотим видеть такие вещи в футболе
В конце матча в штрафной "Сочи" игрок гостей Иван Миладинович локтем ударил форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Политика
Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности
Что россияне считают важнейшим в 1989 году Левада-центр представил исследование о важнейших, по мнению россиян, событиях 30-летней давности, а именно — 1989 года.
Обновлено в 00:00
Футбол
Хусаинов: «Нельзя было засчитывать гол „Ахмата“»
Гол «Ахмата» нельзя было засчитывать, Анхель подыграл себе рукой, мяч забит с нарушением правил.
Обновлено в 07:11
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
Лесной пожар охватил окрестности Афин
Обновлено в 04:01
Гаджеты
Meizu готовит смартфон Meizu 16s Pro с процессором Snapdragon 855 Plus
Ожидается в Meizu 16s Pro появление четвертого датчика в основной камере и аккумулятор увеличенной емкости.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
В НАТО отказались поставлять Украине оружие
Как сообщается, переговоры завершились провалом, так как НАТО заявил о своей неготовности в настоящее время предоставлять оружие украинской стороне из-за нехватки гарантий его сохранности.
Обновлено в 04:59
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Сычев, Кириченко и Хохлов присоединятся к иску Алдонина к МВД
Юрист Александр Бурчук, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной России Евгения Алдонина, прокомментировал подачу иска в отношении МВД России в Замоскворецкий районный суд.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России.
Обновлено вчера в 15:28
Игры
EA запустила обратный отсчет до анонса новой Need for Speed
На сайте Electronic Arts появился таймер с обратным отсчетом до анонса новой части Need for Speed.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил России
В России в 2019 году День Военно-воздушных сил отмечается 12 августа и проходит на официальном уровне 22 раз.
Обновлено в 01:52