Политика

Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканалаИзвестия 06:18

Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже. Об этом 12 августа сообщается на сайте телеканала.
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Новый владелец телекомпании «Рустави 2» решил продать ее из-за долгов

Интерфакс06:58

Новый владелец «Рустави 2» решил продать канал

Газета.Ru06:38

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Sputnik Грузия05:25

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ТАСС06:27

Новый владелец «Рустави 2» заявил о продаже телевизионной компании

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Новый владелец телеканала «Рустави 2» объявил о его продаже

РИА Новости05:57

Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»

РБК06:34
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