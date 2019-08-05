Финансы
Биржи США падают более чем на 2% на усилении торговых противоречийПРАЙМ 10:31
Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 2% на фоне новостей из Китая об изменении курса юаня, которые усилили торговые противоречия между странами, свидетельствуют данные бирж.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Культура
Теймур Джафаров назначен куратором производства сериалов в Okko Entertainment
Теймур Джафаров будет курировать в Okko Entertainment направление по производству сериалов, сообщает пресс-служба Rambler Group.
Обновлено в 11:57
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
Обновлено в 07:21
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено в 11:46
Авто
На тестах замечен гибридный Hyundai Elantra GT PHEV
Не исключено, что гибридную силовую установку новинка позаимствует у Kia Ceed PHEV.
Обновлено в 00:41
Экономика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено в 12:09
Экономика
Минфин назвал четыре способа покупки страховки жилья от ЧС
Гражданам, которые заранее позаботились о покупке полиса, в случае стихии будет возмещаться ущерб, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в данном конкретном регионе - показатель утверждает Минстрой - и общей площади жилого помещения, а не по социальным нормам, уточнили в Минфине.
Обновлено в 08:10
Экономика
В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка
В интернете продаются базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек.
Обновлено в 03:02
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Наука
Исследование: электросамокаты вредны для окружающей среды
Транспортная телематика как сервис: сокращение расходов, портрет водителя, удаленное слежение и предупреждение о ДТП Исследователи выстроили градацию по вреду окружающей среде — езда на автомобиле всегда хуже, чем использование самоката, но езда на автобусе с высоким пассажиропотоком или велосипеды наносят намного меньше вреда атмосфере.
Обновлено в 11:56
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заговорила о недостатках жизни с новым избранником
Многие подписчики Ксению поддержали, заявив, что так и есть, в ходе семейной жизни можно примириться далеко не со всеми недостатками партнёра.
Обновлено в 12:30
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
Обновлено вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Авто
Кроссовер Bugatti может быть полностью электрическим
Если Bugatti не получит электрическую трансмиссию Rimac, есть вероятность, что кроссовер может основываться на новой архитектуре гиперкара, которая, как утверждается, находится в разработке для преемника Porsche 918 Spyder и будущего Lamborghini.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Галкин запечатлел нежные объятия Пугачёвой и Вайкуле в Юрмале
В конце ролика можно увидеть, как Пугачева нежно попрощалась со своей подругой Вайкуле и оперной дивой.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь
Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.
Обновлено в 03:33
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Здоровье
Диабет второго типа стали чаще диагностировать у детей в России
Диабет второго типа стали чаще диагностировать у детей.
Обновлено в 10:24
Финансы
Курс евро поднялся до 73 рублей
В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:34
Футбол
«МЮ» объявил о покупке самого дорогого защитника в истории футбола
«Манчестер Юнайтед» объявил на своем официальной сайте о переходе защитника «Лестера» Харри Магуайра.
Обновлено в 09:16
Футбол
«Марсель» подписал нападающего сборной Аргентины
Нападающий Дарио Бенедетто перешел из «Боки Хуниорс» в «Марсель», сообщает официальный сайт французской команды.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота вышли на учения «Океанский щит»
Учения ВМФ России "Океанский щит — 2019" стартовали в Балтийском море в начале августа.
Обновлено в 13:24
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57