Финансы

Новый виток торговой напряженности вызвал падение акций на Уолл-стритРБК вчера в 09:31

Фьючерсы на американские акции резко упали перед открытием торговой сессии в понедельник. Такова реакция инвесторов на новый виток напряженности в торговой войне между США и Китаем.
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