Финансы
Новый виток торговой напряженности вызвал падение акций на Уолл-стритРБК вчера в 09:31
Фьючерсы на американские акции резко упали перед открытием торговой сессии в понедельник. Такова реакция инвесторов на новый виток напряженности в торговой войне между США и Китаем.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
Футбол
Молодёжная команда «Зенита» победила «Барселону» U19
Обновлено в 15:36
Футбол
Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо»
Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.
Обновлено в 16:26
Происшествия
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой
На улице Болотниковской на юге Москвы произошел конфликт между двумя группами людей, сообщил РБК дежурный пресс-службы столичного главка полиции.
Обновлено в 16:47
Кино
Министр культуры устроил Квентину Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено в 16:54
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Происшествия
На месте убийства Михаила Круга провели следственный эксперимент
В доме Михаила Круга прошел следственный эксперимент, на который привезли подозреваемого в убийстве шансонье, совершенном в 2002 году.
Обновлено в 17:02
Политика
Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, как только Верховная рада нового созыва начнёт работу.
Обновлено в 16:53
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Экономика
S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность России
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что новые американские санкции против России не окажут непосредственного влияния на кредитоспособность РФ, однако констатирует сохранение рисков введения более жестких санкций.
Обновлено в 14:10
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
Обновлено в 07:36
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:51
Политика
Дональд Трамп примет президента Румынии в Белом доме
Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме главу Румынии Клауса Йоханниса.
Обновлено в 13:03
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Косьельни в «Бордо»
Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе защитника Лорана Косьельни в «Бордо».
Обновлено в 10:50
Космос
Космический грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС
Грузовой корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:35
Авто
112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей
Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.
Обновлено в 11:08
Политика
Зеленский поменял командующего военной операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Футбол
Руни станет играющим тренером «Дерби Каунти»
Обновлено в 09:54
Кино
Создателям «Оно 2» пришлось омолодить юных актеров
Ребята из первой части фильма появляются в сиквеле во флешбеках.
Обновлено в 16:40
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 12:25
Авто
Porsche ведет борьбу с производителями контрафактных деталей
Обновлено в 12:13
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Олигарх Игорь Коломойский рассказал о шутливых переписках с президентом Украины Владимиром Зеленским в WhatsApp.
Обновлено в 11:42