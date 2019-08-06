Финансы
Новый виток торговой напряженности вызвал падение акций на Уолл-стритРБК вчера в 09:31
Фьючерсы на американские акции резко упали перед открытием торговой сессии в понедельник. Такова реакция инвесторов на новый виток напряженности в торговой войне между США и Китаем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
Космос
Полет робота Федора к МКС застрахуют на 4,38 млрд рублей
Обновлено в 07:01
Происшествия
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах
Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
Обновлено в 14:02
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $60
Цена на нефть марки Brent снизилась до $59,89 за баррель.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке
Посол США в РФ Джон Хантсман направил американскому президенту Дональду Трампу просьбу освободить его от должности, сообщает The Hill со ссылкой на письмо Хантсмана, направленное президенту.
Обновлено в 11:43
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Кино
Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
Министр культуры РФ Владимир Мединский встретился во вторник вечером с американским режиссером Квентином Тарантино и показал ему Кремль, сообщается в Instagram российского министра.
Обновлено в 17:12
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Здоровье
Оренбуржцев предупреждают о вспышках африканской чумы свиней в стране
Вирус в Оренбуржье могут принести мигрирующие дикие кабаны, а также сами люди при ввозе в область больных свиней, продукции свиноводства, инвентаря и кормов.
Обновлено в 12:04
Футбол
ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:06
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Теннис
Серена Уильямс возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок
Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам этого года по версии Forbes.
Обновлено в 15:44
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 не сможет улучшить результат Galaxy Note8
Выпущенный два года назад Galaxy Note8 смог продемонстрировать результат в 10 млн смартфонов до конца 2017 года.
Обновлено в 12:18
Политика
Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез
Обновлено в 15:23
Происшествия
Стали известны обстоятельства гибели в ДТП ветерана «Нормандии-Неман»
Ветеран знаменитого авиационного полка «Нормандия-Неман» 93-летний Юрий Максаев был сбит 3 августа в Москве.
Обновлено в 12:11
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Политика
Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку Организации Антониу Гутеррешу письмо, в котором попросил его предпринять меры в связи с санкциями США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено в 16:00
Гаджеты
Huawei Mate 30 предстал на качественных изображениях
Slashleaks опубликовал качественные изображения смартфона Huawei Mate 30.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек
В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Сочи три человека утонули во время шторма в море
Обновлено в 16:37
Футбол
Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо»
Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.
Обновлено в 16:26
Происшествия
В Казани мужчина до смерти избил 9-месячную дочку своей знакомой
Женщина попросила его посидеть с ребенком, а сама пошла в магазин. В это время девочка стала капризничать, из-за этого мужчина избил ее.
Обновлено в 09:32
Футбол
Молодёжная команда «Зенита» победила «Барселону» U19
Молодёжная команда «Зенита» в товарищеском матче обыграла юношескую команду испанской «Барселоны», собранную из игроков не старше 19 лет.
Обновлено в 15:36
Политика
Владимир Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи
Обновлено в 05:10
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Михаила Фридмана в суд
Вызвать миллиардера Михаила Фридмана в суд в качестве подозреваемого потребовала прокуратура Испании по делу Zed WorldWide, 5 августа сообщила газета El Pais.
Обновлено в 08:16
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику РФ
Ежегодный отрицательный эффект западных санкций на российскую экономику составил в среднем 0,2 процентных пункта.
Обновлено в 04:25
Хоккей
«Сочи» обыграл олимпийскую сборную России
У проигравших отметился Кирилл Марченко (46). Ранее Сочи обыграл с одинаковым счетом 2:1 рижское Динамо и СКА.
Обновлено в 15:09
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40