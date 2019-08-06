Финансы
Новый виток торговой напряженности вызвал падение акций на Уолл-стритРБК вчера в 09:31
Фьючерсы на американские акции резко упали перед открытием торговой сессии в понедельник. Такова реакция инвесторов на новый виток напряженности в торговой войне между США и Китаем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:42, Вашингтон
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Переодевшегося в свою дочь наркобарона нашли мертвым
Обновлено в 15:48
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено в 16:24
Экономика
S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность России
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что новые американские санкции против России не окажут непосредственного влияния на кредитоспособность РФ, однако констатирует сохранение рисков введения более жестких санкций.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Происшествия
По факту взрыва боеприпасов под Ачинском возбуждено дело
Обновлено в 08:31
Политика
Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Игры
До конца года из Rocket League уберут лутбоксы со случайным содержимым
Авторы Rocket League объявили о крупных изменениях в работе лутбоксов — до конца года Psyonix уберёт ящики со случайным содержимым, заменив их новой системой, схожей с реализованной несколько месяцев назад в Fortnite.
Обновлено в 14:52
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Экономика
Рецессия в России может начаться уже в 2019 году
Ранее Минэкономразвития прогнозировало рецессию в 2021 году.
Обновлено вчера в 05:50
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Политика
Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез
Обновлено в 15:23
Экономика
Социологи выявили переставших брать в долг россиян
Подавляющее большинство опрошенных, как и два года назад, не планирует брать кредиты в ближайшие шесть месяцев, хотя их доля немного снизилась и составила 84% в 2019 году против 87% в 2017 году.
Обновлено в 17:04
Политика
Разумков обещает не выключать микрофоны депутатам Рады за русский язык
Будущий спикер Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков намекнул, что не будет отключать микрофон депутатам, если они будут выступать на русском языке.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Футбол
Шаронов: Вижу, что меня хотят столкнуть лбами с Бердыевым
Роман Шаронов стоит после матча перед своей командой и дает очередную крутую речь.
Обновлено в 13:20
Теннис
Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Китай раскритиковал США за выход из ДРСМД
Директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению министерства иностранных дел Китая Фу Цун считает, что Соединенные Штаты намеренно обвинили Россию в несоблюдении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 02:01
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.
Обновлено в 17:48
Теннис
Первая ракетка мира проиграла во втором круге турнира в Торонто
Первая ракетка мира, французская теннисистка Эшли Барти проиграла в матче второго круга на турнире в Торонто.
Обновлено в 18:00
Экономика
Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом
Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом Находящийся в собственности ЦБ банк «Открытие» оштрафован собственным акционером за обращение к кредитной истории граждан без их ведома и согласия, а также за нарушение правил работы с БКИ.
Обновлено в 14:54
Наука
Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию
Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.
Обновлено в 14:26
Здоровье
Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа
Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Сочи три человека утонули во время шторма в море
Три человека утонули в Черном море в Сочи во время купания в шторм силой пять баллов, еще 20 человек спасатели успели вытащить из воды.
Обновлено в 16:37
Экономика
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56