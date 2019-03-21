Армия и оружие
Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в СириюВоенное обозрение вчера в 03:55
Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях. С этой целью опытный экземпляр вертолета уже доставлен на авиабазу Хмеймим в Сирии.
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Политика
СБУ обвинила Россию в подготовке теракта в метро Харькова
Служба безопасности Украины задержала жителя Харькова, подозреваемого в подготовке теракта на одной из станций городского метро, сообщается на сайте спецслужбы.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Автобус с туристами загорелся в Китае
В китайской провинции Хунань на скоростной трассе загорелся туристический автобус, в котором находились 56 человек.
Обновлено в 12:14
Спорт
Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятый
В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка.
Обновлено в 13:04
Происшествия
На юго-западе Москвы потушили пожар на складе
Спасатели потушили пожар на складе на площади около 600 квадратных метров юго-западе Москвы, сведений о пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 19:17
Энергетика
Рост цен на нефть подстегнул биржевой рынок РФ
За 2018 г. общий объем биржевых торгов на товарном рынке увеличился на 25% (более чем на 223 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.) за счет рынка нефтепродуктов.
Обновлено в 17:26
Футбол
Португалия и Украина сыграли вничью
Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0.
Обновлено в 17:33
Авто
В России ретрокары получат специальные номера
В России для иностранных и советских классических автомобилей введут специальные паспорта и особые номера, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:11
Политика
Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотах
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Политика
«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины
После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.
Обновлено в 10:35
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки
Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала «идеально хороших» людей «убогими»
В последнее время 37-летняя Ксения Собчак привлекает к себе внимание не общественной деятельностью и творческими проектами, а скандалами, которые зачастую провоцирует сама.
Обновлено в 12:08
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено 20 марта в 09:26
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Политика
Почему Терезу Мэй не допустили до обеда с лидерами ЕС
Обновлено в 17:23
Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Авто
GM вложит $300 млн в расширение завода и создаст новые рабочие места
Компания отмечает, что этот план является частью масштабного проекта инвестиций в объеме $1,8 млрд в расширение производства в США и создание в общей сложности 700 новых рабочих мест.
Обновлено в 19:14
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Политика
Россию попросили защитить киргизов в Якутии
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35
По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Три реки перекрыли из-за взрыва на химзаводе в Китае
В китайской провинции Цзянсу перекрыли три реки после мощного взрыва на химзаводе, таким образом власти страны пытаются предотвратить попадание загрязненных сточных вод в Желтое море.
Обновлено в 11:42