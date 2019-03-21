Армия и оружие

Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в СириюВоенное обозрение вчера в 03:55

Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях. С этой целью опытный экземпляр вертолета уже доставлен на авиабазу Хмеймим в Сирии.
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В Сирии заметили «Ночного суперохотника»

Народные новости17:26

Наглотаться пыли: «Ночной суперохотник» обкатают жарой и песком

Известия20 марта в 17:01

Новейший Ми-28НМ «Ночной суперохотник» замечен в небе Сирии

Военное обозрение11:52

Новейшую версию российского Ми-28НМ сняли на видео в Сирии

ФАН11:26

Модернизированный вертолет «Ночной охотник» переброшен в Сирию для испытаний

Интерфаксвчера в 03:20

Новый боевой вертолет проверят в экстремальных условиях Сирии

РЕН ТВ20 марта в 18:03

ВКС нанесли удары по террористам в Сирии

Взгляд.ру16:24
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Политика

СБУ обвинила Россию в подготовке теракта в метро Харькова

Служба безопасности Украины задержала жителя Харькова, подозреваемого в подготовке теракта на одной из станций городского метро, сообщается на сайте спецслужбы.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Автобус с туристами загорелся в Китае

В китайской провинции Хунань на скоростной трассе загорелся туристический автобус, в котором находились 56 человек.
Обновлено в 12:14
Спорт

Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятый

В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка.
Обновлено в 13:04
Происшествия

На юго-западе Москвы потушили пожар на складе

Спасатели потушили пожар на складе на площади около 600 квадратных метров юго-западе Москвы, сведений о пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 19:17
Энергетика

Рост цен на нефть подстегнул биржевой рынок РФ

За 2018 г. общий объем биржевых торгов на товарном рынке увеличился на 25% (более чем на 223 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.) за счет рынка нефтепродуктов.
Обновлено в 17:26
Футбол

Португалия и Украина сыграли вничью

Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0.
Обновлено в 17:33
Авто

В России ретрокары получат специальные номера

В России для иностранных и советских классических автомобилей введут специальные паспорта и особые номера, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:11
Политика

Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотах

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Политика

«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины

После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.
Обновлено в 10:35
Общество

В Коми умер пенсионер, пожертвовавший детдому все свои сбережения

Обновлено в 09:58
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Авто

Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров

Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки

Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала «идеально хороших» людей «убогими»

В последнее время 37-летняя Ксения Собчак привлекает к себе внимание не общественной деятельностью и творческими проектами, а скандалами, которые зачастую провоцирует сама.
Обновлено в 12:08
Культура

Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Обновлено в 03:58
Наука

Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии

Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено 20 марта в 09:26
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Происшествия

На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей

Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Политика

Почему Терезу Мэй не допустили до обеда с лидерами ЕС

Обновлено в 17:23
Происшествия

В аэропорту Токио столкнулись два самолета

В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Обновлено вчера в 07:24
Авто

GM вложит $300 млн в расширение завода и создаст новые рабочие места

Компания отмечает, что этот план является частью масштабного проекта инвестиций в объеме $1,8 млрд в расширение производства в США и создание в общей сложности 700 новых рабочих мест.
Обновлено в 19:14
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Политика

Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Политика

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Три реки перекрыли из-за взрыва на химзаводе в Китае

В китайской провинции Цзянсу перекрыли три реки после мощного взрыва на химзаводе, таким образом власти страны пытаются предотвратить попадание загрязненных сточных вод в Желтое море.
Обновлено в 11:42
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