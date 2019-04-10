Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в СетиСлово и Дело 08:28
Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube. На кадрах трейлера можно увидеть основных героев новой кинокартины, рассказывающей о непростой судьбе львенка Симбы, которого озвучит Дональд Гловер.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
Хоккей
Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»
Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
Обновлено в 13:31
Происшествия
СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Музыка
Гребенщиков: «Россия гниет, но я не вижу в этом ничего печального»
На вопрос, что из русской музыки музыкант слушал в последнее время, Гребенщиков затруднился ответить, но назвал группу Tequilajazzz.
Обновлено в 09:23
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика
Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3
Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске
Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.
Обновлено в 18:01
Здоровье
Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти
Выяснив рацион питания участников исследования, ученые из США "ушли в тень" и долгие шесть лет наблюдали за их жизнью и состоянием здоровья.
Обновлено в 10:55
Политика
«Ну, вали»: Соловьев предложил украинскому эксперту покинуть РФ
Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским политологом Вячеславом Ковтуном о том, как «хорошо украинцам без русских».
Обновлено в 15:43
Происшествия
В Крыму рейсовый автобус съехал в овраг
Рейсовый автобус съехал с дороги в овраг на трассе Феодосия-Керчь на востоке Крыма, в результате ДТП восемь человек пострадали, один погиб, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по Крыму Ольга Кондрашова.
Обновлено в 12:14
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ
Обновлено в 18:12
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено в 15:50
Политика
Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка
Обновлено в 17:43
Гаджеты
Samsung представил новый смартфон с поворотной камерой
Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A80 с тройной поворотной камерой и экраном без рамки.
Обновлено в 11:37
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Политика
WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense
Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Наука
Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук
Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 14:59
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Хоккей
Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019
Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.
Обновлено в 11:13
Экономика
Акционеры Boeing подали в суд на директоров компании
Коллективный иск, поданный в федеральный суд Чикаго, требует возмещения убытков за предполагаемые нарушения и мошенничество с ценными бумагами после того, как рыночная стоимость Boeing упала на $34 млрд в течение двух недель после крушения 10 марта эфиопского самолета 737 MAX.
Обновлено вчера в 23:59
Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефти
Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
Обновлено в 14:48