Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» опубликовали в СетиНародные новости 09:06
Трейлер нового фильма студии Disney "Король Лев" опубликовали сегодня на официальном канале компании на YouTube. На кадрах трейлера показаны главные герои красочной кинокартины, рассказывающей о судьбе львенка Симбы.
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Происшествия
Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля
Обновлено вчера в 15:10
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Общество
ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника»
«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».
Обновлено в 08:53
Общество
В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой
В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 06:38
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Google подтвердила подготовку новых планшетов и ноутбуков
В прошлом месяце ресурс Business Insider сообщил о планах Google сократить подразделение по выпуску ноутбуков и планшетов, в результате деятельности которого появились на свет ноутбук Pixelbook и планшет Pixel Slate, в связи с «сокращением дорожной карты».
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена рожать первенца дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе
Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.
Обновлено в 07:32
Общество
Магазины Fix Price откроются в отделениях «Почты России»
В отделениях почтовой связи заработают точки продаж непродовольственных товаров с фиксированной ценой, в числе которых канцелярия, одежда, бытовая химия и предметы домашнего обихода.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Принц Уильям решил засудить журнал, сообщивший о его неверности
Адвокаты принца Уильяма сообщили, что он намерен подать в суд на журнал "In Touch", а также возможно на другие СМИ, которые опубликовали материалы о его изменах супруге Кейт Миддлтон.
Обновлено в 10:04
Политика
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Наука
Исследователи назвали ранний признак разрушения печени
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Двенадцатилетняя внучка Веры Глаголевой дебютировала в кино
Внучка актрисы Веры Глаголевой, двенадцатилетняя Полина Симачева, дебютировала в кино.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать войну с Россией
Как уточняет ТАСС, речь идет о провокации властей Незалежной в Керченском проливе, которая может спровоцировать военный конфликт.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Названы сроки передачи тральщика «Владимир Емельянов» флоту
Передача Военно-Морскому Флоту России минного тральщика проекта 12700 «Владимир Емельянов» запланирована на первый квартал 2020 года.
Обновлено в 09:53
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Почему отказалась Shell Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
В порт Одессы прибыла партия американских внедорожников для ВСУ
Утром 10 апреля в порту Одессы пришвартовался автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты.
Обновлено в 03:39
Политика
Путин обсудит с правительством систему обращения с отходами
Российский лидер Владимир Путин 11 апреля намерен обсудить с членами российского правительства реализацию мер для организации системы обращениями с твердыми коммунальными отходами.
Обновлено в 09:19
Политика
В Польше обвинили главу комиссии по расследованию крушения самолета Качиньского в «сговоре» с русскими
Обновлено в 09:42
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 09:45
Общество
Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины
В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса
В Ростове-на-Дону на улице Петрашевского у дома №34 произошло крупное ДТП с двумя пассажирскими автобусами.
Обновлено в 08:52
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49