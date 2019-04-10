Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» опубликовали в СетиНародные новости 09:06
Трейлер нового фильма студии Disney "Король Лев" опубликовали сегодня на официальном канале компании на YouTube. На кадрах трейлера показаны главные герои красочной кинокартины, рассказывающей о судьбе львенка Симбы.
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Происшествия
Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции
Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро
Правоохранительные органы задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 12:22
Общество
Путин одобрил инициативу о сборе для иностранных туристов в Петербурге
Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, на которой обсуждалось введение туристического сбора в городе.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Пожар в здании центра саентологии в Подмосковье потушен
Площадь пожара составила 420 кв. м. Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что загорелось здание ангарного типа по адресу: Лосино-Петровский, ул. Кирова, 3.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли почти 400 тысяч рублей
В заключение заседания в среду прокурор озвучил суммы, потраченные спортсменами и их друзьями в день, когда они стали участниками двух драк в центре Москвы.
Обновлено в 12:39
Политика
Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:35
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
«Мама спит с моим мужчиной»: вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева
Модель Элина Ковальская подозревает, что возлюбленный – актер Станислав Эрдлей крутит роман с ее матерью Мариной Рыльцовой.
Обновлено в 10:54
Политика
Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Российская армия покидает Алеппо
По сообщению агентства, несмотря на уход России, Сирийская Арабская армия (САА) отказалась покинуть город; вместо этого сирийские военные усилили оборону вокруг Телль-Рифъата и соседних с ним деревень.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом
На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест.
Обновлено в 12:37
Здоровье
Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет
Обновлено вчера в 23:35
Наука
Доказано существование новой формы вещества
Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено вчера в 05:09
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001-2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд злотых до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено в 13:35
Финансы
Индекс Московской биржи сегодня вновь обновил исторический максимум
По мнению аналитиков, на рост индекса влияют цены на нефть, которые находятся сейчас на максимальной отметке с ноября прошлого года, кроме того, сами участники рынка говорят, что положительно смотрят на действия крупнейших финансовых регуляторов европейского Центробанка и Федеральной резервной системы США.
Обновлено в 10:03
Экономика
Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятыми
Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.
Обновлено в 09:55
Наука
Ученые нашли бактерию, которая питается метаном и поможет удалить его из атмосферы
Метан попадает в атмосферу в результате сжигания биомассы, утечек газа и из природных резервуаров.
Обновлено в 09:59
Транспорт
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Общество
«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных
Обновлено в 07:06
Происшествия
Адвокат Мамаева подвел итоги допроса свидетелей
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал допрос свидетелей по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено в 12:42
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Политика
Вице-президент США примет участие в заседании СБ ООН по Венесуэле
Вице-президент США Майкл Пенс примет участие во внеочередном заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле, которое состоится в среду.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06