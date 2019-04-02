Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»NewInform 08:29

Ролик появился на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment. Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал». Минутный ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment.
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7 трейлеров недели по версии «Газеты.Ru»

Газета.Ru14:06

Вышел новый трейлер «Мстителей»

Телеканал 360°08:58

В сети появился новый трейлер «Мстителей»

RT на русском10:33

Вышел новый трейлер финальных «Мстителей» - с Таносом

Российская газета09:35

В новом трейлере «Мстителей» показали главного антагониста

Lenta.ru09:29

Опубликован новый трейлер «Мстителей»

РИА Новости10:52

Новый трейлер «Мстители: Финал». Тони Старк и Капитан Америка снова вместе

REGNUM08:42
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 23:28, Ашберн
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Космос

«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой

Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Обновлено в 12:43
Футбол

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Обновлено в 20:32
Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Наука

Ученые создали искусственную форму жизни

Обновлено в 04:12
Экономика

Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»

Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Происшествия

Учитель разозлился на ребенка и приставил к нему раскаленный утюг

«Вынул шнур утюга из розетки, подошел к моему сыну, приложил к спине и спустил пар», — рассказала женщина.
Обновлено в 12:10
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении власти

Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
Обновлено в 11:18
Авто

Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье

Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению

Обновлено в 14:39
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, взрыв произошел в административном помещении.
Обновлено в 07:28
Авто

СМИ: Toyota откроет доступ к своим патентам на технологии гибридных автомобилей

Концерн Toyota планирует в 2019 году открыть бесплатный доступ к своим патентам на технологии производства автомобилей с гибридными двигателями.
Обновлено в 21:43
Общество

Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира

Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено в 13:44
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Обновлено вчера в 21:26
Общество

Алексей Текслер остался недоволен подготовкой Челябинска к саммитам

Обновлено в 10:39
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено в 16:15
Политика

Трамп заявил о готовности закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов объявить о решении закрыть границу с Мексикой, если у него не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США, сообщает во вторник издание The Hill.
Обновлено в 14:57
Политика

Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции

Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.
Обновлено в 12:00
Наука

Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте

Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
Обновлено в 14:00
Общество

Кусто готовится к вылету в Россию для помощи косаткам и белухам

Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жаном-Мишелем Кусто получила российские визы и готовится к вылету, чтобы помочь косаткам и белухам в "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено в 22:33
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом

Обновлено в 13:41
Общество

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись под Ангарском

Вечером 31 марта под Ангарском произошло столкновение четырех автомобилей.
Обновлено 31 марта в 10:20
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Гаджеты

Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено в 21:35
Хоккей

Сидни Кросби опередил Бобби Кларка по количеству очков в НХЛ

Кросби обогнал Бобби Кларка (1210 очков). Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».
Обновлено в 20:24
Футбол

«Ювентус» выиграл у «Кальяри» без Роналду

Обновлено в 16:56
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

Мэй еще раз попросит ЕС отсрочить Brexit

Поскольку пока британское правительство и оппозиция не достигли компромисса по этому вопросу, Мэй намерена запросить у руководства ЕС отсрочку сроков Brexit.
Обновлено в 14:12
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Танос
Персонаж
Персонаж, титан, суперзлодей вселенной комиксов Marvel. Дебютировал в бронзовом веке комиксов в комиксе Iron Man № 55 и был создан писателем-художником Джимом Старлином. Имя персонажа является выводом из имени Танатос, олицетворения смерти в греческой мифологии. Танос появлялся во многих продуктах Marvel Comics, в том числе в анимационных фильмах, компьютерных играх, фильмах и игрушках.
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