Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»NewInform 08:29
Ролик появился на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment. Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал». Минутный ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 23:28, Ашберн
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Космос
«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Обновлено в 12:43
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено в 20:32
Наука
Ученые создали искусственную форму жизни
Обновлено в 04:12
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Учитель разозлился на ребенка и приставил к нему раскаленный утюг
«Вынул шнур утюга из розетки, подошел к моему сыну, приложил к спине и спустил пар», — рассказала женщина.
Обновлено в 12:10
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
Обновлено в 11:18
Авто
Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье
Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, взрыв произошел в административном помещении.
Обновлено в 07:28
Авто
СМИ: Toyota откроет доступ к своим патентам на технологии гибридных автомобилей
Концерн Toyota планирует в 2019 году открыть бесплатный доступ к своим патентам на технологии производства автомобилей с гибридными двигателями.
Обновлено в 21:43
Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено в 13:44
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Обновлено вчера в 21:26
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено в 16:15
Политика
Трамп заявил о готовности закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов объявить о решении закрыть границу с Мексикой, если у него не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США, сообщает во вторник издание The Hill.
Обновлено в 14:57
Политика
Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции
Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.
Обновлено в 12:00
Наука
Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте
Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
Обновлено в 14:00
Общество
Кусто готовится к вылету в Россию для помощи косаткам и белухам
Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жаном-Мишелем Кусто получила российские визы и готовится к вылету, чтобы помочь косаткам и белухам в "китовой тюрьме" в Приморье.
Обновлено в 22:33
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Обновлено в 13:41
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись под Ангарском
Вечером 31 марта под Ангарском произошло столкновение четырех автомобилей.
Обновлено 31 марта в 10:20
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Гаджеты
Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено в 21:35
Хоккей
Сидни Кросби опередил Бобби Кларка по количеству очков в НХЛ
Кросби обогнал Бобби Кларка (1210 очков). Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».
Обновлено в 20:24
Футбол
«Ювентус» выиграл у «Кальяри» без Роналду
Обновлено в 16:56
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Мэй еще раз попросит ЕС отсрочить Brexit
Поскольку пока британское правительство и оппозиция не достигли компромисса по этому вопросу, Мэй намерена запросить у руководства ЕС отсрочку сроков Brexit.
Обновлено в 14:12