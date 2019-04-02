Кино
Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сетиНациональная служба новостей 11:53
В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: Финал», сообщает RT. В видео предложены множество сцен из фильма. Они проливают свет на судьбу таких героев как Тони Старка, Пеппер Поттс и других.
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