Кино

Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сетиНациональная служба новостей 11:53

В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: Финал», сообщает RT. В видео предложены множество сцен из фильма. Они проливают свет на судьбу таких героев как Тони Старка, Пеппер Поттс и других.
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7 трейлеров недели по версии «Газеты.Ru»

Газета.Ru14:06

В сети появился новый трейлер «Мстителей»

RT на русском10:33

Опубликован новый трейлер «Мстителей»

РИА Новости10:52

Marvel опубликовала новый трейлер «Мстителей»

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Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
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МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле

МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
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