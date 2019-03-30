Армия и оружие
Новый транспортник Ил-112В совершил первый полетИзвестия 30 марта в 05:49
На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских. Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.
— Юрий Борисов, российский политикФорпост Северо-Запад 30 марта в 06:52
с чего всё началось
"Серийный самолет будет полностью отвечать требованиям тактико-технического задания Минобороны России", - заявил ТАСС генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.Российская газета30 марта в 16:00
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