Новый транспортник Ил-112В совершил первый полетИзвестия 30 марта в 05:49

с чего всё началось

Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских. Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.

На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Политика Национальный экзитпол: Зеленский побеждает с большим отрывом Владимир Зеленский набрал 30,4% голосов. Президент Петр Порошенко занимает второе место с 17,8% голосов.

Экономика Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.

Происшествия В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7 Причиной падения самолета в немецком Эгельсбахе, на борту которого находилась совладелица компании S7 Наталья Филева, могли стать технические неполадки или потеря управления, передает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности полетов Германии.

Происшествия Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Политика В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев города России Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.

Политика Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Владимира Путина Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился сведениями об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе.

Политика Эра правления нового императора Японии получит название «Рэйва» Эра правления нового императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, будет называться «Рэйва».

Общество Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.

Политика Саакашвили передумал возвращаться на Украину Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.

Экономика Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Путешествия Туристы рассказали, какие услуги они готовы оплачивать дополнительно Половина туристов готова отдельно оплачивать стоимость завтрака в отеле, 14% готовы заплатить за возможность обменять номер на более комфортный, 12% приплатили бы за дополнительную кровать, а 5% — за мини-бар.

Политика Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.

Важное за сутки Определена оптимальная частота стирки джинсов Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.

Экономика Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз На сайте Единого государственного реестра деклараций Украины опубликован отчет о доходах президента Петра Порошенко за 2018 год.

Общество Социальные пенсии в России увеличились Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.

Авто Lotus планирует справиться с последствиями Brexit Именно поэтому компания Lotus нашла способ обезопасить себя от последствий выхода Великобритании из Евросоюза.

Происшествия Торнадо снес батут с детьми в Китае Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.

Общество Александр Друзь объявил об уходе на пенсию Александр Друзь, которого отстранили от участия в передаче из-за скандала с подкупом, объявил о решении выйти на пенсию.

Политика ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.

Общество Синоптики пообещали москвичам солнечную погоду всю будущую неделю Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.

Здоровье В Самарской области рождаемость снизилась на 7,2% По сравнению с прошлым годом снизилась смертность и рождаемость - на 5,4 и 7,2%, соответственно.

Авто Составлен рейтинг автомобилей с лучшей штатной шумоизоляцией Эксперты составили список машин с максимально хорошей шумоизоляцией.

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.

Политика Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.