Новый транспортник Ил-112В совершил первый полетИзвестия вчера в 05:49

Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских. Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.

На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Политика Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.

Общество Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.

Политика Глава ЕП поздравил Чапутову с победой на выборах президента Словакии Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил адвоката Зузану Чапутову с победой на президентских выборах в Словакии.

Шоу-бизнес Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.

Политика В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.

Авто Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией Среди седанов лучшим стал Volkswagen Passat. Шумоизоляция в нем позволила снизить порог до 61,9 дБА.

Автоспорт В Ferrari подозревают проблемы с цилиндром двигателя В Ferrari подозревают, что причиной падения скорости стала неправильная работа одного из цилиндров двигателя на машине монегаска.

Происшествия Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталия Филева.

Хоккей Голкипер Бобровский может перейти во «Флориду» Голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский может перейти во "Флориду Пантерз", сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Взаимный контроль укрепляет доверие По заявлению начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ту-214ОН над территорией Испании.

Теннис Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне Роджер Федерер выиграл у Джона Изнера в финальном матче теннисного турнира ATP в Майами.

Политика Поиск убийц журналиста Хашкуджи привел журналистов в США Многие члены «группы быстрого реагирования», убившей в октябре прошлого года колумниста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкуджи, прошли подготовку в США в компании Tier 1 Group, имеющей лицензию Государственного департамента.

Политика Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.

Политика Президент Алжира собирается объявить об отставке Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика намерен объявить о своей отставке, сообщает агентство Reuters.

Политика В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Общество Белогорск готов к началу мусорной реформы В понедельник, 1 апреля, в Амурской области началась реализация мусорной реформы.

Спорт Авербух: все старались помочь Медведевой Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.

Политика СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.

Политика Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.

Общество В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.