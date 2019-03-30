Новый транспортник Ил-112В совершил первый полетИзвестия 05:49

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На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

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