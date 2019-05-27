Новый стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытияLife.ru вчера в 10:54

Новый стеклянный мост в центре Киева, который власти построили между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка", треснул через сутки после открытия.

Новый стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

Футбол Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира 24 мая украинцы обыграли США 2:1. Юношеский чемпионат мира проходит в Польше. В турнире участвуют 24 команды.

Политика Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Армия и оружие «Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия «Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — рассказал представитель корпорации Интерфаксу.

Армия и оружие Российские эксперты прибудут в Турцию для установки ЗРК С-400 Российский технический персонал прибудет в Турцию для проведения работ по установке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

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Происшествия Силовики предотвратили теракт в Астраханской области Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.

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Армия и оружие Военные в Судане готовы сформировать гражданское правительство Переходный военный совет Судана готов сформировать в стране гражданское правительство в течение трёх месяцев, заявил замглавы совета Мухаммед Хамдан.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Экономика Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской бирже В свое время Alibaba рассматривала возможность проведения IPO на Гонконгской бирже, но в итоге ей пришлось выбрать Нью-Йоркскую из-за довольно жестких требований Гонконгской в отношении структуры компании.

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».

Политика Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию Историк из Франции Элен Каррер д'Анкосс назвала причины, по которым Запад отверг Россию.

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Армия и оружие Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил глава МИД Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием, которое запрещено указом верховного лидера страны Али Хаменеи.

Шоу-бизнес Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.

Баскетбол «Химки» обыграли УНИКС и вышли вперед в серии Подмосковные «Химки» добились победы над УНИКС в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 91:64.