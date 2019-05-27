Происшествия
Новый стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытияLife.ru вчера в 10:54
Новый стеклянный мост в центре Киева, который власти построили между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка", треснул через сутки после открытия.
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Наука
В России создали уникальный материал на основе алюминия
Обновлено в 03:38
Футбол
Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира
24 мая украинцы обыграли США 2:1. Юношеский чемпионат мира проходит в Польше. В турнире участвуют 24 команды.
Обновлено в 14:08
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Спорт
Гимнастка Семёнова дисквалифицирована на два года за допинг
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия
«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — рассказал представитель корпорации Интерфаксу.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Российские эксперты прибудут в Турцию для установки ЗРК С-400
Российский технический персонал прибудет в Турцию для проведения работ по установке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлён удар молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Силовики предотвратили теракт в Астраханской области
Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
Военные в Судане готовы сформировать гражданское правительство
Переходный военный совет Судана готов сформировать в стране гражданское правительство в течение трёх месяцев, заявил замглавы совета Мухаммед Хамдан.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
Израиль атаковал сирийскую ракетную установку
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Опубликована видеозапись сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31
Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись сопровождения ракетоносцев Ту-95MС истребителями MиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Экономика
Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской бирже
В свое время Alibaba рассматривала возможность проведения IPO на Гонконгской бирже, но в итоге ей пришлось выбрать Нью-Йоркскую из-за довольно жестких требований Гонконгской в отношении структуры компании.
Обновлено в 16:30
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Политика
Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию
Историк из Франции Элен Каррер д'Анкосс назвала причины, по которым Запад отверг Россию.
Обновлено в 10:21
Политика
МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков
МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:26
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Господин Попов занимает пост прокурора республики Дагестан с февраля 2018 года.
Обновлено в 17:20
Экономика
ТЦ «Авиапарк» в суде потребовал от «Ашана» более 110 млн рублей
В апреле 2019 года ООО "Московский", управляющее одноимённым торговым центром в Самаре, в суде потребовало от "Ашана" 2,5 млрд руб. Бенефициаром этой компании является Виктор Сурков — основатель и владелец девелопера и владельца торговых центров ГК "Виктор и Ко".
Обновлено в 10:32
Футбол
Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил глава МИД
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием, которое запрещено указом верховного лидера страны Али Хаменеи.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье
Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 10:20
Баскетбол
«Химки» обыграли УНИКС и вышли вперед в серии
Подмосковные «Химки» добились победы над УНИКС в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 91:64.
Обновлено в 14:43
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56