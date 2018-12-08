Принятое название будет нанесено на логотипы, внешний фасад арены, билеты, сувениры и на униформу сотрудников Новый стадион на Крестовском острове переименовали в "Газпром Арена", сообщает в Facebook пресс-служба ФК "Зенит".

Новый стадион на Крестовском переименовали в «Газпром Арена»

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