Транспорт

Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФREGNUM 00:20

«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание. Президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит это предложение 20 июня.
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с чего всё началось

Россиян предлагают штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это.
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