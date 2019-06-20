Транспорт
Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФREGNUM 00:20
«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание. Президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит это предложение 20 июня.
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с чего всё началось
Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это.Парламентская газетавчера в 17:12
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Россиян предлагают штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам
Парламентская газетавчера в 17:12
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:22, Вашингтон
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