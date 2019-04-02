Футбол
Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июляВести.Ru 07:57
На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20. Первый тур РПЛ будет проведен 14 июля, последний назначен на 17 мая 2020 года.
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