По информации "СЭ", следующий чемпионат России по футболу, сезона 2019/20, начнется 14 июля 2019 года. Дата окончания чемпионата – 17 или 24 мая 2020-го.

с чего всё началось

На общем собрании руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) во вторник обсуждались даты начала и окончания следующего чемпионата России. Сезон-2019/20, как утверждает источник, будет стартовать 14 июля 2019 года.

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