Футбол

Новый сезон РПЛ начнется 14 июля 2019 года
Матч ТВ
06:11

На общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) во вторник обсуждались даты начала и окончания следующего чемпионата России. Сезон-2019/20 будет стартовать 14 июля 2019 года. Матч за Суперкубок России пройдет 6 июля.
Матч ТВ06:11
с чего всё началось

Чемпионат России-2019/20 начнется 14 июля

По информации "СЭ", следующий чемпионат России по футболу, сезона 2019/20, начнется 14 июля 2019 года. Дата окончания чемпионата – 17 или 24 мая 2020-го.
Спорт-Экспресс05:50

Подробнее о событии

Новый сезон чемпионата России предварительно начнется 14 июля

РИА Новости07:41

Источник: чемпионат России по футболу - 2019/20 начнется 14 июля

ТАСС06:35

Новый сезон РПЛ начнется 14 июля 2019 года

Матч ТВ06:11

Новый сезон РПЛ начнется 14 июля 2019 года

Sportbox.RU06:11

Чемпионат России-2019/20 начнется 14 июля

Спорт-Экспресс05:50

Новый сезон РПЛ начнется ориентировочно 14 июля

Sport24.ru07:18

«СЭ»: сезон РПЛ-2019/20 начнется 14 июля

Sports.ru07:04
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Футбол

Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»

Обновлено в 08:40
Футбол

РПЛ утвердило введение видеоповторов

Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR.
Обновлено в 08:56
Футбол

«Спартак» сообщил о доказательствах ошибочного удаления Рассказова

Московский "Спартак" сделал официальное обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и контрольно-квалификационную комиссию по судейству Российского футбольного союза (РФС) с просьбой пересмотреть и отменить красную карточку и дисквалификацию защитника команды Николая Рассказова, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Обновлено в 08:57
Футбол

Влашич третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в составе ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком команды в ноябре.
Обновлено в 08:11
Футбол

Бериссо покинул пост главного тренера «Атлетика»

В последнем поединке "Атлетик" проиграл "Леванте" со счетом 0:3. Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" после отставки Бериссо будет тренер резервистов Гаиска Гаритано, который ранее работал с "Депортиво" и "Эйбаром".
Обновлено в 08:21
Футбол

Клопп оштрафован на 8 тысяч фунтов за празднование гола на поле

Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу поведения главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на матче АПЛ с «Эвертоном» (1:0). Напомним, Клопп выбежал на поле после победного гола нападающего Дивока Ориги и начал обниматься с вратарем команды Алиссоном.
Обновлено в 08:53
Футбол

Матч «ПСЖ» – «Монпелье» перенесен на другую дату по просьбе полиции

Обновлено в 08:13
Футбол

ФИФА распределила 10 миллионов долларов между клубами РПЛ

Международная федерация футбола (ФИФА) распределит между российскими клубами 10,3 миллиона долларов от доходов за чемпионат мира-2018 пропорционально участию игроков этих клубов в турнире, сообщается в релизе ФИФА.
Обновлено в 08:57
Футбол

Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 06:30
Футбол

Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года

29-летний футболист подписал новое соглашение сроком до лета 2022 года. Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.
Обновлено в 07:29
Футбол

Тарпищев раскритиковал Кафельникова из-за травли Глушакова

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поведение вице-президента организации Евгения Кафельникова.
Обновлено в 07:57
Футбол

Черышев восстановился после травмы и вернулся в основу «Валенсии»

Обновлено в 08:51
Футбол

Четыре футболиста «Енисея» не сыграют с ЦСКА из-за травм

Обновлено в 03:59
Футбол

Аллегри признан лучшим тренером года в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером года в итальянской Серии А. Об этом сообщает Football Italia.
Обновлено в 03:46
Футбол

Главный тренер ФК «Урожай» Евгений Калешин покинул пост

Обновлено в 08:08
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