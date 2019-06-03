Экономика
Новый сбор на сигареты хотят ввести в РоссииLife.ru 02 июня в 20:39
В России может появиться новый "экологический" сбор с производителей сигарет, который будет составлять не менее пяти рублей за каждую пачку. Соответствующее предложение федеральный проект "Трезвая Россия" направил в Минприроды и Минфин.
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с чего всё началось
В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.Известия02 июня в 17:02
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