Новый сбор на сигареты хотят ввести в РоссииLife.ru 02 июня в 20:39

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.

с чего всё началось

В России может появиться новый "экологический" сбор с производителей сигарет, который будет составлять не менее пяти рублей за каждую пачку. Соответствующее предложение федеральный проект "Трезвая Россия" направил в Минприроды и Минфин.

Новый сбор на сигареты хотят ввести в России

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