Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейсИнтерфакс 04:51
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса". Полет выполнялся на самолете Boeing 737-800.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 07:05
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться педикулезом
Головным педикулезом особенно часто заражаются дети.
Обновлено в 05:19
Общество
Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки
Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Пушков ответил на слова дипломата об утрате Украиной признаков государства
В Совете Федерации прокомментировали слова постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о потере страной «признаков государства».
Обновлено в 11:18
Экономика
В России МРОТ могут увеличить на 850 рублей
В России с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может быть увеличен на 850 рублей, до 12 130 рублей.
Обновлено 16 августа в 08:44
Футбол
«Алавес» обыграл «Леванте» в первом туре чемпионата Испании
Футболисты "Алавеса" добились победы над "Леванте" в домашнем матче первого тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:56
Политика
Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке
По данным французских СМИ, первая леди страны поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.
Обновлено в 07:27
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Политика
В Раде заявили об уничтожении производства на Украине
Обновлено в 00:40
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем единственном страхе. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале On TV.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Самолёт в Хорватии экстренно сел на дорогу
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере
Четверо детей, отдыхавшие в летнем лагере в Татарстане, попали в больницу с отравлением.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Пациент московской больницы избил врача за некачественное лечение
Москвич написал жалобу в Минздрав, а затем начал требовать с заведующего глазным отделением несколько миллионов рублей.
Обновлено в 12:49
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Директор музея имени Бахрушина назвал фейком информацию о массовом увольнении сотрудников
Как сообщалось ранее, московский театральный музей покинули 40 сотрудников, не согласных с действиями первого заместителя директора Кристины Трубиновой.
Обновлено в 07:32
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Общество
Скончался бывший гендиректор ФАО при ООН Жак Диуф
На 82-м году жизни умер экс-генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
155-ю годовщину отметит Западный военный округ
Обновлено вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился без ведома семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился, не известив об этом свою семью.
Обновлено в 12:10
Здоровье
Крис Гилберт назвала лекарства, которые могут привести к смерти
Названы пять групп лекарств, которые при неправильном применении могут привести к смерти.
Обновлено вчера в 20:37