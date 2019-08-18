Транспорт

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейсИнтерфакс 04:51

Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса". Полет выполнялся на самолете Boeing 737-800.
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