Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейсИнтерфакс 04:51
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса". Полет выполнялся на самолете Boeing 737-800.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 11:20
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Футбол
Паршивлюк рассказал о конфликте, из-за которого он покинул «Спартак»
Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк назвал причину своего ухода из «Спартака».
Обновлено в 10:40
Общество
Подъезд-лифт шокировал жителей Самары
В социальных сетях широко обсуждается видеоролик, на котором мужчина использует подъезд в качестве лифта и заходит в свою квартиру через окно.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Происшествия
У попавшего в ДТП в Москве туристического автобуса нашли 30 штрафов
У туристического автобуса, попавшего в аварию на востоке Москвы в воскресенье, найдено 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщается в Twitter "Московского транспорта".
Обновлено в 10:36
Экономика
Среднюю зарплату поднимут в Кабардино-Балкарии к концу года
Руководство Кабардино-Балкарии рассчитывает на рост к концу текущего года среднего уровня зарплаты в регионе на 6,1% - до 27 тыс 350 рублей.
Обновлено в 04:55
Футбол
Уфа — Ростов 2:0
Обновлено в 11:24
Здоровье
Женщина в Казахстане родила детей с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 08:18
Авто
Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus
Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено в 03:56
Футбол
Моуринью очень скучает по футболу. Почти до слез
Известный португальский тренер Жозе Моуринью признался, что очень скучает по работе в профессиональной команде.
Обновлено в 10:42
Здоровье
Минздрав предложил проверять работников на алкоголь
Работодатели смогут тестировать сотрудников на алкоголь.
Обновлено в 01:44
Авто
Легендарная машина «Волга» может вернуться на конвейер
Сообщается, что примерно полтора года назад о возможном возрождении «Волги» обмолвился глава совета директоров холдинга «Русские машины» Зигфрид Вольф, а специальное инвестиционное соглашение (СПИК), подписанное с Минпромторгом РФ до 2028 года, позволяет ГАЗу выпускать не только двигатели (речь шла о дизельных моторах Volkswagen), но и автомобили.
Обновлено в 05:46
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В МАК обследовали черные ящики самолета А321
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Главарь боевиков оказался на пути летчиков ВКС РФ в Идлибе
Обновлено вчера в 09:51
Футбол
Дзюба назвал позором работу судьи в матче с «Ахматом»
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Брестом»
«Сент-Этьен» не смог победить «Брест» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 11:05
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка
На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:30
Общество
Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением
Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321
Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев выразил свое восхищение подвигом пилотов самолета А321, который в минувший четверг экстренно приземлился на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Назван рис, который снижает уровень «плохого» холестерина в организме
Известно, что в организме существует "хороший" и "плохой" холестерин.
Обновлено вчера в 16:05
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00