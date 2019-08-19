Первые пассажиры получили в подарок памятные монеты Первый плановый рейс приземлился в новом аэропорту "Гагарин" в Саратове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В новом саратовском аэропорту «Гагарин» приняли первый рейс

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