Транспорт
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» приняли первый рейсАргументы и Факты 01:45
Первые пассажиры получили в подарок памятные монеты Первый плановый рейс приземлился в новом аэропорту "Гагарин" в Саратове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
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Саратовские туркомпании готовятся к увеличению потока после открытия аэропорта «Гагарин»
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