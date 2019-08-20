Транспорт
Новый саратовский аэропорт Гагарин принял первый рейсГоворит Москва 01:30
Сегодня в новом саратовском аэропорту ожидается ещё шесть рейсов из Москвы и семь обратно, один — из Сургута. Кроме того, в день открытия будет произведён первый международный рейс в Анталью и обратно. Аэропорт Гагарин расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова.
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«Поехали!»: к саратовскому аэропорту «Гагарин» проложили маршруты автобусов и электричек
TR.ru18 августа в 16:58
Саратовские туркомпании готовятся к увеличению потока после открытия аэропорта «Гагарин»
Регион 64вчера в 09:22
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый рейс из Внуково
Народные новости18 августа в 17:04
Володин стал пассажиром первого рейса, прибывшего в новый аэропорт Саратова
RuNews24.ru18 августа в 07:48
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
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