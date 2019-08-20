Транспорт

Новый саратовский аэропорт Гагарин принял первый рейсГоворит Москва 01:30

Сегодня в новом саратовском аэропорту ожидается ещё шесть рейсов из Москвы и семь обратно, один — из Сургута. Кроме того, в день открытия будет произведён первый международный рейс в Анталью и обратно. Аэропорт Гагарин расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова.
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