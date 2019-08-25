Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в РоссииРИА Новости вчера в 20:21

Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукрузника". Его серийное производство должно было начаться в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.
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Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукрузника".
РИА Новостивчера в 20:21

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В России выпустят замену самолету Ан-2 «Кукурузник»

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Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

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Новый самолет создадут на смену легендарному «кукурузнику» в РФ

РЕН ТВвчера в 20:52

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Известиявчера в 20:48

В России создают самолет на замену легендарному «Кукурузнику»

URA.Ruвчера в 21:50
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Назван ранний симптом рака поджелудочной железы

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Научные сотрудники Гарвардского университета сообщили, что самой «страшной» группой крови является четвертая отрицательная.
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Происшествия

В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина

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Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
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Происшествия

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов

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Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

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