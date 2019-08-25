Новый региональный самолет вместимостью девять-четырнадцать человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

с чего всё началось

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

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