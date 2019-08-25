Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в РоссииРИА Новости вчера в 20:21
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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с чего всё началось
Новый региональный самолет вместимостью девять-четырнадцать человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.РИА Новостивчера в 20:21
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Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
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Авто
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Взяв за основу пикап Chevrolet Crew Cab 1966 года выпуска, тюнеры из ателье Rtech Fabrications (США, штат Айдахо) создали уникальный автомобиль с 550-сильным двигателем.
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Хоккей
«Локомотив» обыграл минское «Динамо» на турнире в Риге
Ярославский "Локомотив" победил минское "Динамо" в матче предсезонного хоккейного турнира Кубок Латвийской железной дороги, который проходит в Риге.
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Армия и оружие
Стальные чудовища. Самые необычные проекты советской бронетехники
Советский "Объект 279", разработанный в Ленинграде под руководством легендарного конструктора бронетехники Жозефа Котина к 1959-му, даже сегодня поражает воображение необычным видом.
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Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения России
Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:50
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
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В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.
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В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
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Политика
Трамп заявил об ужесточении пошлин на китайские товары
Американский президент Дональд Трамп анонсировал повышение на 5% ранее намеченных пошлин на китайские товары и продукцию, которые будут импортированы.
Обновлено 23 августа в 18:54
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
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Агент: Каррере невозможно было навязать покупку игрока
Каррера лично просматривал всех потенциальных новичков. Что-то навязать ему было невозможно.
Обновлено вчера в 16:28
Армия и оружие
Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети
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Происшествия
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Футбол
Моуринью ожидает предложения от «Реала»
По информации AS, Моуринью, который имел сразу несколько хороших предложений этим летом, принял решение не подписывать ни с кем контракт, ожидая, что главный тренер Реала Зинедин Зидан покинет свой пост в ближайшее время.
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Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Китайские туристы потратят более 70 млрд рублей в России
В 2019 году китайские туристы могут потратить в России 72 млрд рублей.
Обновлено в 07:31
Киберспорт
Команда OG во второй раз подряд выиграла The International по Dota 2
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В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
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Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32