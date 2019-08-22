Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукрузника".

с чего всё началось

Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукрузника". Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

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