Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в РоссииРИА Новости вчера в 20:21

Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукрузника". Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.
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Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукрузника".
РИА Новостивчера в 20:21

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В России создают самолет на замену легендарному «Кукурузнику»

URA.Ruвчера в 21:50

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

РИА Новостивчера в 20:21

В России создадут новый самолет на замену Ан-2

Вести.Ruвчера в 21:30

В России появится замена самолёту Ан-2

RT на русскомвчера в 21:03

Новый самолет создадут на смену легендарному «кукурузнику» в РФ

РЕН ТВвчера в 20:52

В России создадут новый самолет на замену Ан-2

Известиявчера в 20:48

В России создадут замену самолету «Кукурузник»

Коммерсантъ00:22
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Политика

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России

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Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Порошенко объяснил, почему не пришел на День независимости

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«Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
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Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника

Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.
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Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
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Как сообщает портал UfacityNews, в пятницу, 23 августа, водитель автобуса отказался пускать в салон незрячую молодую женщину вместе с дочерью и собакой-поводырем.
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В Абхазии началось голосование на выборах президента. В 35 округах страны открылись 152 избирательных участка.
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Происшествия

Похищенный шестилетний мальчик был найден мертвым у тела матери

Обновлено вчера в 21:47
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NASA заявило о «первом преступлении в космосе»

Обновлено вчера в 14:34
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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
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США объявили о новых санкциях против России с 26 августа

Первый пакет американских санкций по "делу Скрипаля" вступил в силу год назад.
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Происшествия

Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина

49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.
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Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона

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Происшествия

Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани

Позднее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ "Интерфаксу" подтвердили гибель пилота при крушении вертолета в Каневском районе Краснодарского края.
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МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров

Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
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Политика

Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
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«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»

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Валерий Меладзе представил публике своего внебрачного сына

Не секрет, что первый сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился, когда певец был женат на Ирине Малухиной.
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«Кристал Пэлас» впервые обыграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

24 августа «Манчестер Юнайтед» на своем поле со счетом 1:2 уступил «Кристал Пэлас», потерпев первое поражение в сезоне.
Обновлено вчера в 12:59
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Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
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Транспорт

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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Назван ранний симптом рака поджелудочной железы

На более поздних стадиях рак поджелудочной железы может вызывать боли в животе и спине.
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Нетаньяху рассказал Путину об итогах своего визита на Украину

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