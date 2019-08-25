Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в РоссииРИА Новости вчера в 20:21
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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с чего всё началось
Новый региональный самолет вместимостью девять-четырнадцать человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.РИА Новостивчера в 20:21
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В Шемуршинском районе Республики Чувашия в автоаварии погибло пять человек, ещё несколько пострадали.
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Компания Honda анонсировала выход на рынок нового кроссовера Honda Breeze. Модель появится у дилеров марки уже этой осенью.
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Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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По информации региональных СМИ, врачи больницы Водников в Тюмени не захотели принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки».
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Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
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Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
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Следом за Дьяченко и Постригаем сборная России победила с результатом 1 минута 34,69 секунды соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 м. За чемпионов выступали Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев и Михаил Павлов, На втором месте сборная Германии, бронзовые награды у белорусских гребцов.
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