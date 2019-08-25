Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в РоссииРИА Новости вчера в 20:21

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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с чего всё началось

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Новый региональный самолет вместимостью девять-четырнадцать человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
РИА Новостивчера в 20:21

Подробнее о событии

В России создадут замену самолету Ан-2, известному как «Кукурузник»

Эхо Москвы05:30

В России создадут новый самолет на замену Ан-2

Известиявчера в 20:48

Минпромторг сообщил о разработке самолёта на замену Ан-2

RT на русском04:56

В России создают самолет на замену легендарному «Кукурузнику»

URA.Ruвчера в 21:50

Новый самолет создадут на смену легендарному «кукурузнику» в РФ

РЕН ТВвчера в 20:52

Эксперт объяснил, зачем нужен новый «кукурузник»

Российская газета06:20

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

РИА Новостивчера в 20:21
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Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Обновлено в 06:38
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Чувашии

В Шемуршинском районе Республики Чувашия в автоаварии погибло пять человек, ещё несколько пострадали.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

В Гонконге полиция впервые применила водяные пушки во время протестов

Обновлено в 07:00
Происшествия

NASA сообщило о первом преступлении в космосе

Обновлено вчера в 15:50
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Два израильских беспилотника упали в Бейруте

Два израильских беспилотника заметили на окраине Бейрута, заявил представитель шиитского движения «Хезболла», пишет в воскресенье, 25 августа, The Times of Israel.
Обновлено в 02:46
Политика

Две китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич".
Обновлено в 06:41
Общество

Китай выкупил права на «Чапаева» и всю «Золотую коллекцию» Ленфильма

Китай приобрел права на «Золотую коллекцию» Ленфильма, заявил директор киностудии Эдуард Пичугин, 23 августа сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено вчера в 21:53
Авто

Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta

Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Общество

Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine

Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) сообщил, что больше не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Политика

Украина начала демонтаж сооружений у моста в районе станицы Луганской

Обновлено вчера в 09:24
Общество

Кириенко предложил всем регионам России перенять опыт «Тавриды-Арт»

Обновлено в 07:25
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Куньлунь РС» на Мемориале Ромазана в Магнитогорске

Матч завершился со счётом 2:1 "Сибирь" одержала победу над "Куньлунь Ред Стар" в заключительный день магнитогорского Мемориала Ромазана 25 августа, сообщают в пресс-службе новосибирского клуба.
Обновлено в 07:39
Авто

Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров этой осенью

Компания Honda анонсировала выход на рынок нового кроссовера Honda Breeze. Модель появится у дилеров марки уже этой осенью.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Музыка

Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи

Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

В Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком легких

По информации региональных СМИ, врачи больницы Водников в Тюмени не захотели принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
Обновлено в 07:33
Кино

Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Происшествия

В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь

Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 05:58
Политика

Трамп рассказал о работе над включением России в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведётся работа над включением России в состав формата «Большой семёрки».
Обновлено в 06:16
Происшествия

Автомобильный мост обвалился в Харькове

Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Политика

Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Футбол

Николай Рассказов – о дебюте в «Спартаке»: «Я просто офигел»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поведал о своих впечатлениях от дебюта в составе московского клуба.
Обновлено в 07:00
Общество

Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше

Обновлено вчера в 01:58
Спорт

Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира

Следом за Дьяченко и Постригаем сборная России победила с результатом 1 минута 34,69 секунды соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 м. За чемпионов выступали Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев и Михаил Павлов, На втором месте сборная Германии, бронзовые награды у белорусских гребцов.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено вчера в 07:30
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 108, 16 и 12 Мп датчики

Обновлено в 07:40
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