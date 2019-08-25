Новый региональный самолет вместимостью девять-четырнадцать человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

с чего всё началось

Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника". Его серийное производство должно было начаться в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Футбол Клопп раскритиковал АПЛ за смещение трансферного окна Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил против досрочного закрытия трансферного окна в премьер-лиге.

Общество В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.

Политика AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией Страны - участницы саммита Группы семи (G7) в Биаррице договорились о более тесной координации с Россией по различным вопросам, однако пока не готовы к расширению формата "семерки" за счет Москвы.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Происшествия В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.

Футбол «СКА-Хабаровск» разгромил «Армавир» «СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Армавир» в матче 10-го тура первенства ФНЛ. Дубль в составе хозяев оформил Адлан Кацаев.

Армия и оружие ФАН показал первые кадры из освобожденного САА «Латаминского котла» Корреспонденты Федерального агентства новостей, находящиеся на месте событий, предоставили первые кадры из освобожденного правительственными войсками САР «Латаминского котла».

Общество В Чечне открыли самую крупную в Европе мечеть ИА «Ореанда-Новости» В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть.

Происшествия Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.

Культура Петр Мамонов находится в реанимации с инфарктом В субботу на странцах соцсетей актера и певца Петра Мамонова опубликовано сообщение в котором уточняется, что он находится в реанимации с инфарктом.

Происшествия Коллекторы обстреляли отца с ребенком в Подмосковье Правоохранительные органы проверяют информацию о коллекторах, которые обстреляли отца и его дочь в подмосковном Красногорске.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Происшествия В Харькове обвалился автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Армия и оружие Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

Кино Мединский поздравил Сергея Соловьева с 75-летием Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил с 75-летним юбилеем режиссера Сергея Соловьева, отметив его умение находить волнующие темы.

Общество Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.

Шоу-бизнес В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.

Политика Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Чувашии В Шемуршинском районе Республики Чувашия в автоаварии погибло пять человек, ещё несколько пострадали.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Игры CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.

Киберспорт The International 2020 пройдет в Стокгольме The International 2019 проходит с 15 по 25 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира превышает 34 миллиона долларов.