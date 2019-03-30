Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полетРоссийская газета 06:30
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе. Он длился около тридцати минут. Об этом сообщает компания "Ил".
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Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских. Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.
— Юрий Борисов, российский политикФорпост Северо-Запад 06:52
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Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Общество
Климатолог рассказал о причинах высоких темпов потепления в России
Потепление в России идет быстрее среднемировых темпов из-за близости к Арктике, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Обновлено в 05:56
Политика
Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным
Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Toyota сообщила о возможной утечке данных трех миллионов человек
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp заявила о возможной масштабной утечке персональных данных в результате несанкционированного доступа к системе компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Экономика
Компания Ford Sollers продаст заводы в России
Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс».
Обновлено в 07:34
Происшествия
По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
Транспорт
«Яндекс.Такси» допустил рост цен на поездки
Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможность ведения гарантированного дохода для водителей — дополнительные выплаты таксистам уже тестируют в регионах, в том числе в Казани.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Футбол
«Ахмат» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Обновлено в 06:19
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Обновлено в 06:25
Энергетика
«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»
Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 08:26
Происшествия
Солдат с оружием сбежал из воинской части в Тверской области
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия
Мужчина с флагом Англии «отрезал» Альбион от материка
Причиной стал неизвестный нарушитель, который разгуливал на путях вокзала Сент-Панкрас с флагом Англии.
Обновлено в 07:44
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Беглов пообещал надбавки учителям за классное руководство с 1 сентября
Напомним, ранее сообщалось, что комитет финансов Петербурга получил задание разработать меры по материальному стимулированию учителей, в том числе решить вопрос с надбавками за классное руководство.
Обновлено в 07:25
Общество
Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля
Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Реал» предложил 145 млн евро за Погба
Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро.В услугах Погба заинтересован лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Обновлено в 07:35
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
В США суд приговорил геймера к 20 годам тюрьмы за неудачный розыгрыш
В США 26-летний геймер Тайлер Баррис приговорен к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 00:49
Общество
Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль высотки МИД
На шпиль здания МИДовской высотки на Смоленской площади вернулись соколы-сапсаны, обитавшие здесь еще до его реконструкции, продолжавшейся год и завершившейся в сентябре 2017 года.
Обновлено в 05:53
Экономика
Правительство выделило 700 млн рублей на муниципальные библиотеки
Правительство России одобрило распределение в 2019 году 700 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура», сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:48
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40