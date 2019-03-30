Новый самолет Ил-112В совершил первый полетРоссийская газета 06:30

Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских. Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе. Он длился около тридцати минут. Об этом сообщает компания "Ил".

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300 Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.

Общество Климатолог рассказал о причинах высоких темпов потепления в России Потепление в России идет быстрее среднемировых темпов из-за близости к Арктике, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Политика Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.

Происшествия Toyota сообщила о возможной утечке данных трех миллионов человек Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp заявила о возможной масштабной утечке персональных данных в результате несанкционированного доступа к системе компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.

Происшествия Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".

Экономика Компания Ford Sollers продаст заводы в России Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс».

Происшествия По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.

Транспорт «Яндекс.Такси» допустил рост цен на поездки Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможность ведения гарантированного дохода для водителей — дополнительные выплаты таксистам уже тестируют в регионах, в том числе в Казани.

Армия и оружие Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12 Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.

Общество Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.

Энергетика «Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ» Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.

Происшествия Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».

Общество Нашествие диких лис зафиксировано в Москве Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".

Происшествия Мужчина с флагом Англии «отрезал» Альбион от материка Причиной стал неизвестный нарушитель, который разгуливал на путях вокзала Сент-Панкрас с флагом Англии.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Общество Беглов пообещал надбавки учителям за классное руководство с 1 сентября Напомним, ранее сообщалось, что комитет финансов Петербурга получил задание разработать меры по материальному стимулированию учителей, в том числе решить вопрос с надбавками за классное руководство.

Общество Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Футбол «Реал» предложил 145 млн евро за Погба Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро.В услугах Погба заинтересован лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Происшествия В США суд приговорил геймера к 20 годам тюрьмы за неудачный розыгрыш В США 26-летний геймер Тайлер Баррис приговорен к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.

Общество Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.

Экономика В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.

Общество Сапсаны вернулись на шпиль высотки МИД На шпиль здания МИДовской высотки на Смоленской площади вернулись соколы-сапсаны, обитавшие здесь еще до его реконструкции, продолжавшейся год и завершившейся в сентябре 2017 года.

Экономика Правительство выделило 700 млн рублей на муниципальные библиотеки Правительство России одобрило распределение в 2019 году 700 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура», сообщается на сайте правительства.