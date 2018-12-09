Новая российская авиакомпания WeGo Air набирает пилотов. Объявление об этом дано на сайте авиакомпании. Перевозчик набирает экипажи на тип самолетов Airbus A321.

Транспорт Транспорт Первый плацкартный вагон нового образца изготовят до конца года

Транспорт Транспорт «Яндекс» объяснил отказ от функции отложенного заказа такси В компании «Яндекс» рассказали, почему из приложения «Яндекс.Такси» убрали опцию отложенной подачи машины.

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Транспорт Транспорт Ограничения введены на Военно-Грузинской дороге "С 9:30 мск на Военно-Грузинской дороге введены ограничения для большегрузов из-за погодных условий в Грузии", - цитирует представителя ГУ МЧС по Северной Осетии "Интерфакс".

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