Политика
Новый рекорд: в Израиль прибыл четырехмиллионный турист
Новый рекорд: в Израиль прибыл четырехмиллионный туристМИР 2415:37
Министерство туризма Израиля 30 декабря объявило, что в 2018 году страну посетило более четырех миллионов человек. Это на 13% превысило число туристов в 2017 году, который тоже был рекордным для страны по этому показателю.
МИР 2415:37
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К концу 2018 года Израиль ожидает рекордные 4 млн туристов
Национальный Туристический Союзвчера в 02:31
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Обновлено вчера в 18:25
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