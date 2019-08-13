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На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафикаРИА Новости 03:24

На мосту через Керченский пролив зафиксировали новый рекорд трафика: за сутки по нему проехали почти 36 тысяч машин, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
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Трафик на Крымском мосту достиг рекордной цифры

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