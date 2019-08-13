Авто
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафикаРИА Новости 03:24
На мосту через Керченский пролив зафиксировали новый рекорд трафика: за сутки по нему проехали почти 36 тысяч машин, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:52, Вашингтон
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Политика
Песков рассказал о позитивном отношении Путина к Зеленскому
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хорошо относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В День ВДВ один мурманский десантник убил другого
Обновлено в 04:44
Политика
Песков заявил о безопасности россиян после ЧП в Северодвинске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с радиационным фоном в Северодвинске.
Обновлено в 06:14
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Политика
Депутат Рады Высоцкий призвал взрывать украинские телеканалы ракетами
Депутат Верховной Рады восьмого созыва Сергей Высоцкий, который не прошел в следующий парламент, заявил, что все, что украинские телеканалы, которые он считает пророссийскими, нужно взорвать противотанковой ракетой.
Обновлено в 07:39
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Экономика
Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.
Обновлено в 07:46
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
Аргентинский биржевой индекс Merval в понедельник, 12 августа, обвалился на 38 процентов на фоне публикации результатов праймериз, по итогам которых фаворитом выборов в стране оказался не действующий президент, а оппозиционер Альберто Фернандес.
Обновлено в 02:11
Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Невеста Тимати прокатилась на гидроцикле на 9 месяце беременности
Несмотря на поздний срок, девушка не отказывается даже от экстремальных развлечений. К примеру, на днях она прокатилась на водном мотоцикле.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница.
Обновлено в 07:30
Спорт
Пять российских тяжелоатлетов отстранены за допинг
Обновлено в 06:57
Футбол
Роналду объяснил, чем он лучше Месси
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду откровенно рассказал о главных отличиях между ним и его главным визави современности - лидером "Барселоны" и национальной команды Аргентины Лионелем Месси, сообщает Football Italia со ссылкой на DAZN.
Обновлено в 07:28
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Здоровье
Редкое заболевание превратило девочку в пожилую женщину
Обновлено в 05:59
Общество
В Генпрокуратуре заявили, что в России прекратился рост коррупции
Уровень выявляемых коррупционных нарушений в России перестал расти, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир", отвечая на вопрос ТАСС.
Обновлено в 07:11
Гаджеты
Xiaomi представила новую версию Xiaomi Mi 9
Обновлено в 05:40
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22