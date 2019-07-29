Политика
Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в ШанхаеМосковский Комсомолец вчера в 17:26
Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 01:31, Ашберн
Происшествия
Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании
Обновлено в 00:06
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Рынска показала свое лицо после операции
Рынска рассказала, что ее давно уже мучили брыли, лицо «поехало».
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Процентный запас: почему ФРС не стоит поддаваться давлению Трампа
Накануне намеченного на 30–31 июля заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США игроки активно обсуждают возможность первого за десять лет снижения ставки ведущего мирового регулятора.
Обновлено в 00:49
Кино
Владимир Машков назвал условия возвращения в большое кино
Актер и режиссер, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, что сможет вернуться в кино, если наладится работа, которой он занимается в настоящее время.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Футбол
«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн
Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 25 июля в 20:01
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич трогательно поздравила мужа с днем рождения
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Астрахани госпитализировали десять моряков иранского судна
В Астрахани с борта иранского судна "Тина" госпитализированы десять человек. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили
Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
ФАС завела дело о нарушениях при закупках палаток для «Холдоми»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю возбудило дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» при закупках палаток для летнего лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», сообщило ведомство во вторник.
Обновлено вчера в 23:19
Транспорт
Федеральная трасса «Сибирь» в районе Тулуна закрыта из-за паводка
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Появились сведения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии
Обновлено 27 июля в 21:06
Политика
Эксперт предостерег власти Латвии от попыток сделать из России врага
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что страну ждут негативные последствия, в том случае, если власти продолжат пугать население «российской угрозой».
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Симоньян прокомментировала создание русскоязычного канала в Киеве
Накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о том, что в Киеве разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, который будет вещать для русскоговорящих людей по всему миру.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле
В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме
Не менее 52 человек погибли во время бунта в понедельник в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Россия и Иран расширят военное сотрудничество
Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военных
Ранее — 13 июля — миссия НАТО в Афганистане сообщила о гибели еще одного американского военнослужащего, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Музыка
Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана
Обновлено вчера в 09:55