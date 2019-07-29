Политика
Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в ШанхаеМосковский Комсомолец вчера в 17:26
Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:58, Вашингтон
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Не менее 12 человек погибли при крушении военного самолета в Пакистане
Обновлено вчера в 22:42
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко заявил, что не намерен прятаться
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.
Обновлено в 02:47
Путешествия
Россиян стали хуже обслуживать в Анталье
По словам дипломата, из-за роста цен отдыхающие стали чаще выбирать более бюджетные варианты размещения, качество которых не всегда удовлетворяет их запросам.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
В Японии из-за жары погибли 11 человек
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено вчера в 11:26
Культура
Участник шоу талантов нарисовал портрет пенисом и возмутил зрителей
Выступление участника австралийского шоу Australia's Got Talent Тима Пэча (Tim Patch) под псевдонимом Прикассо (Pricasso) возмутило многих телезрителей, пишет Yahoo Lifestyle.
Обновлено в 01:10
Наука
Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения
Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Власти утвердили список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Кино
Машков назвал условие для возвращения в кино
Артист объявил об уходе из кино в феврале текущего года Народный артист РФ Владимир Машков заявил, что может вернуться в кино, если наладится работа в качестве художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, которой он занимается сейчас, пишет Парламентская газета.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Политика
Названы возможные сроки уничтожения Украины
Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Врач не рекомендует Меган Маркл торопиться со второй беременностью
Врач-гинеколог Набила Фаулз-Гутьеррес дала интервью изданию Express, в котором порекомендовала Меган Маркл не спешить со второй беременностью.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Обновлено в 02:27
Происшествия
Более 50 человек погибли во время бунта в бразильской тюрьме
16 заключенных были обезглавлены, остальные задохнулись во время пожара, который устроили бунтующие.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Порошенко назвал причину проигрыша свой партии на выборах в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что его партия "Европейская солидарность" могла бы занять на парламентских выборах второе место, если бы не ряд других политических сил, которые отказались с ней объединяться.
Обновлено в 02:56
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
Обновлено в 01:39
Экономика
Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России
Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов Сирии
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, грабят принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье.
Обновлено вчера в 07:32
Общество
Лодочную станцию построили в парке усадьбы Люблино
В парке усадьбы Люблино завершили строительство новой лодочной станции.
Обновлено в 01:49
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39