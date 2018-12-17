Новый призрак торговой войны США и Китая поднял спрос на золото Торговое противостояние между США и Китаем, «голубиная» риторика представителей ФРС подстегивают инвесторов увеличивать долю защитных инструментов в портфелях.

Экономика Экономика Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 2,4% Рост промышленного производства в России в ноябре 2018 года замедлился в годовом выражении до 2,4% с 3,7% в октябре, сообщил Росстат.

Экономика Экономика «Азиатско-Тихоокеанский банк» выставят на продажу Начальная цена продажи банка составит 9,857 млрд рублей, минимальная стоимость покупки — 6 млрд рублей.

Финансы Финансы Dow Jones обвалился четвертый раз за месяц Промышленный индекс Dow Jones упал на 500 пунктов, что стало его четвертым крупным снижением за последний месяц.

Экономика Экономика Орешкин не видит риска разгона инфляции в 2019 году в пике до 6% Инфляция в РФ достигнет пиковых значений в конце марта 2019 года и составит 5% или чуть выше, и не дорастет до прогнозируемого ЦБ уровня 5,5-6%.

Энергетика Энергетика Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января снизится в 1,5 раза Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января, согласно расчетам Минфина, снизится в 1,5 раза или на $46,1 и составит $89 за тонну.

Финансы Финансы Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее.

Экономика Экономика Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири» СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».

Экономика Экономика Предприниматели просят власти не вводить экологический налог Предприниматели просят власти не вводить экологический налог Защищая право на утилизацию отходов, позволяющую оптимизировать расходы на экологические сборы, ассоциации, куда входят крупные производители электроники и бытовой техники, шин и упаковки, направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Экономика Экономика Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 12 раз Президент Украины Петр Порошенко задекларировал доход 198 млн гривен ($7 млн).

Экономика Экономика Казахстан обошел Россию в рейтинге благополучия Россия заняла 59-е место среди 152 стран в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года, свидетельствуют результаты исследования The Boston Consulting Group (BCG).

Экономика Экономика Российские банки за 10 месяцев увеличили выдачу кредиток на 69,2% Российские банки с января по октябрь 2018 года выдали 8,97 млн новых кредитных карт, что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Финансы Финансы Рубль слегка повысился к доллару и евро на старте торгов Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения на предыдущих торгах.

Экономика Экономика На нацпроекты в социальной сфере потратят почти три триллиона рублей Почти три триллиона рублей в ближайшие три года будут потрачены из федерального бюджета на реализацию нацпроектов в сфере образования, науки, демографии и здравоохранения, заявил Медведев.

Недвижимость Недвижимость Пентхаус напротив Кремля предварительно оценили в $100 тыс. за 1 кв. м Стоимость самого дорогого пентхауса в многофункциональном комплексе «Золотой остров» на Софийской набережной достигнет $100 тыс. за 1 кв. м. Об этом заявил председатель совета директоров компании Capital Group, реализующей проект, Павел Те.