Политика
Новый президент Литвы рассказал про отношение к РоссииНаш Брянск.Ru 04:08
Как сообщает "Sputnik Литва", Гитанас Науседа сомневается, что отношения России и Литвы выйдут на качественно новый уровень. При этом литовец отметил, что он не хочет "предавать" своих партнеров на Украине. Однако Литва намерена налаживать отношения уже с Минском.
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с чего всё началось
Как заявил будущий глава государства, он не обещает, что "отношение к России изменится". По словам Науседы, если это произойдет, то "Литва продемонстрирует, что предает своих партнеров на Украине". При этом избранный президент отметил, что с Белоруссией следовало бы иметь лучшие отношения.Sputnik Литвавчера в 10:10
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