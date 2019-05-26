Новый президент Литвы рассказал, какими видит отношения с РФNews.ru вчера в 21:58

Как заявил будущий глава государства, он не обещает, что "отношение к России изменится". По словам Науседы, если это произойдет, то "Литва продемонстрирует, что предает своих партнеров на Украине". При этом избранный президент отметил, что с Белоруссией следовало бы иметь лучшие отношения.

с чего всё началось

Отношения между Вильнюсом и Москвой вряд ли изменятся, поскольку этим Литва «предаст» украинских партнёров. Об этом заявил новоизбранный президент страны Гитанас Науседа. Как сообщает агентство «Sputnik Литва», при этом Науседа отметил необходимость улучшения отношений между Вильнюсом и Минском.

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