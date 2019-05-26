Новый президент Литвы рассказал об отношениях с РоссиейExpert.ru 05:39

Как заявил будущий глава государства, он не обещает, что "отношение к России изменится". По словам Науседы, если это произойдет, то "Литва продемонстрирует, что предает своих партнеров на Украине". При этом избранный президент отметил, что с Белоруссией следовало бы иметь лучшие отношения.

с чего всё началось

Вновь избранный президент Литвы Гитанас Науседа, сообщил, что дальнейшие отношения с Москвой вряд ли поменяются, поскольку в этом новый глава видит предательство своих украинских партнеров. «Если отношения России и Литвы изменятся, то этим Вильнюс предаст украинских партнеров», - сообщил Науседа.

Новый президент Литвы рассказал об отношениях с Россией

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