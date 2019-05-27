Новый президент Литвы рассказал про отношение к РоссииНаш Брянск.Ru 04:08

Как заявил будущий глава государства, он не обещает, что "отношение к России изменится". По словам Науседы, если это произойдет, то "Литва продемонстрирует, что предает своих партнеров на Украине". При этом избранный президент отметил, что с Белоруссией следовало бы иметь лучшие отношения.

с чего всё началось

Как сообщает "Sputnik Литва", Гитанас Науседа сомневается, что отношения России и Литвы выйдут на качественно новый уровень. При этом литовец отметил, что он не хочет "предавать" своих партнеров на Украине. Однако Литва намерена налаживать отношения уже с Минском.

Новый президент Литвы рассказал про отношение к России

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