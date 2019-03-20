Политика

Токаев призвал назвать столицу Казахстана в честь НазарбаеваИзвестия вчера в 02:31

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что столица республики должна носить имя ее первого главы — Нурсултана Назарбаева. Он также сказал, что в Астане должен появиться памятник Назарбаеву.
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"Я приехал в Нурсултан!" Почему у Назарбаева не будет преемника

РИА Новости01:00

Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

ТАССвчера в 03:34

Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана

Газета.Ruвчера в 09:04

Новый глава Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан

РБКвчера в 02:48

Президент Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан

Интерфаксвчера в 02:54

Монумент в честь Назарбаева появится в Астане

Говорит Москвавчера в 03:58

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева

RT на русскомвчера в 02:53
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Общество

Сотрудники Центра «Э» проверяют спектакль Театра.doc на экстремизм

Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие

Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в Сеть

Обновлено вчера в 09:28
Политика

В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи

Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено вчера в 22:54
Транспорт

Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу РЖД о предоставлении скидки в 50% на билеты для детей в летний период.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Сотрудничавшего со спецслужбами украинца депортировали из Забайкалья

Гражданина Украины, сотрудничавшего со спецслужбами своей страны, депортировали из Забайкальского края.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»

Президент США Дональд Трамп заявил, что «к вечеру» последний оплот «Исламского государства» в Сирии будет ликвидирован.
Обновлено вчера в 13:41
Музыка

Юрий Лоза высказался о роспуске группы «Ленинград»

Свой комментарий по поводу новости о роспуске группы «Ленинград» дал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

В Москве ожидается снег с дождем

Температура воздуха в Москве 21 марта прогреется до +5°С, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 01:47
Политика

Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс

Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 05:07
Армия и оружие

В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.
Обновлено в 00:58
Здоровье

Росконтроль составил рейтинг самых свежих цыплят

Специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей Росконтроль исследовали шесть брендов цыплят-бройлеров: «Петелинка», «Приосколье», «Петруха», «Троекурово», «Мираторг» и «Ясные зори».
Обновлено в 01:53
Экономика

Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»

Представитель НОВАТЭКа сказал РБК, что «президентом и правительством даны все необходимые поручения с целью своевременного решения вопросов финансирования строительства объектов инфраструктуры терминала «Утренний», в том числе связанных с финансированием работ в 2019 году».
Обновлено в 01:32
Политика

Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»

Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Культура

Пескова заметили в компании Джона Траволты

В социальных сетях появилось видео с мероприятия, на котором побеседовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и звезда Голливуда актер Джон Траволта.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Космос

В Амурской области подобрали новый район для падения частей ракет

Новый район для падения ступеней ракет-носителей определили в связи с будущими стартами с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.
Обновлено 19 марта в 16:36
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Гаджеты

Компания Apple выпустит новый iPhone без «челки»

Обновлено в 00:26
Происшествия

Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы

Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Наука

Слишком горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными

Американские ученые провели исследование и выяснили, что горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными.
Обновлено в 01:00
Наука

Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров

Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.
Обновлено 18 марта в 13:40
Происшествия

Из офиса в Москве вынесли сейф: воры забрали драгоценности и часы

«В одном из помещений злоумышленники похитили сейф, вынесли его на улицу, взломали и забрали хранившиеся в нем наручные часы и ювелирные изделия на сумму 1 млн 245 тыс. рублей», — отметили в МВД.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Рязани задержали убийцу семьи из трех человек

В Рязани полиция задержала подозреваемого в убийстве с особой жестокостью семьи из трех человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:38
Политика

Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX

Обновлено вчера в 17:45
Футбол

Криштиану Роналду избежит ареста. «Ювентус» не едет в США

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" будущим летом проведет традиционное предсезонное турне не в США, как планировалось ранее, а в странах Азии.
Обновлено в 01:55
Финансы

На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро

Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено вчера в 15:45
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Нурсултан Абишевич Назарбаев
Политик
Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
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