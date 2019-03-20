Политика
Токаев призвал назвать столицу Казахстана в честь НазарбаеваИзвестия вчера в 02:31
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что столица республики должна носить имя ее первого главы — Нурсултана Назарбаева. Он также сказал, что в Астане должен появиться памятник Назарбаеву.
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Общество
Сотрудники Центра «Э» проверяют спектакль Театра.doc на экстремизм
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие
Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в Сеть
Обновлено вчера в 09:28
Политика
В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи
Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено вчера в 22:54
Транспорт
Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу РЖД о предоставлении скидки в 50% на билеты для детей в летний период.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Сотрудничавшего со спецслужбами украинца депортировали из Забайкалья
Гражданина Украины, сотрудничавшего со спецслужбами своей страны, депортировали из Забайкальского края.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»
Президент США Дональд Трамп заявил, что «к вечеру» последний оплот «Исламского государства» в Сирии будет ликвидирован.
Обновлено вчера в 13:41
Музыка
Юрий Лоза высказался о роспуске группы «Ленинград»
Свой комментарий по поводу новости о роспуске группы «Ленинград» дал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
В Москве ожидается снег с дождем
Температура воздуха в Москве 21 марта прогреется до +5°С, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 01:47
Политика
Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс
Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 05:07
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57
Разрабатываемая концерном Lockheed Martin система обнаружения истребителей-невидимок может повысить шансы «старого» американского F-15C в бою против российского истребителя пятого поколения Су-57, пишет National Interest.
Обновлено в 00:58
Здоровье
Росконтроль составил рейтинг самых свежих цыплят
Специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей Росконтроль исследовали шесть брендов цыплят-бройлеров: «Петелинка», «Приосколье», «Петруха», «Троекурово», «Мираторг» и «Ясные зори».
Обновлено в 01:53
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
Представитель НОВАТЭКа сказал РБК, что «президентом и правительством даны все необходимые поручения с целью своевременного решения вопросов финансирования строительства объектов инфраструктуры терминала «Утренний», в том числе связанных с финансированием работ в 2019 году».
Обновлено в 01:32
Политика
Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»
Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Культура
Пескова заметили в компании Джона Траволты
В социальных сетях появилось видео с мероприятия, на котором побеседовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и звезда Голливуда актер Джон Траволта.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга
Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Космос
В Амурской области подобрали новый район для падения частей ракет
Новый район для падения ступеней ракет-носителей определили в связи с будущими стартами с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.
Обновлено 19 марта в 16:36
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Гаджеты
Компания Apple выпустит новый iPhone без «челки»
Обновлено в 00:26
Происшествия
Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы
Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Наука
Слишком горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными
Американские ученые провели исследование и выяснили, что горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными.
Обновлено в 01:00
Наука
Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров
Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.
Обновлено 18 марта в 13:40
Происшествия
Из офиса в Москве вынесли сейф: воры забрали драгоценности и часы
«В одном из помещений злоумышленники похитили сейф, вынесли его на улицу, взломали и забрали хранившиеся в нем наручные часы и ювелирные изделия на сумму 1 млн 245 тыс. рублей», — отметили в МВД.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Рязани задержали убийцу семьи из трех человек
В Рязани полиция задержала подозреваемого в убийстве с особой жестокостью семьи из трех человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:38
Политика
Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Криштиану Роналду избежит ареста. «Ювентус» не едет в США
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" будущим летом проведет традиционное предсезонное турне не в США, как планировалось ранее, а в странах Азии.
Обновлено в 01:55
Финансы
На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро
Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено вчера в 15:45