Политика
Назарбаев заявил, что Токаеву можно доверить управление странойRT на русском 10:05
Нурсултан Назарбаев, объявивший о своей отставке с поста президента Республики Казахстан, заявил, что назначенному на должность исполняющего обязанности лидера страны Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление государством. Об этом передаёт Sputnik Казахстан со ссылкой на обращение Назарбаева.
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Касым-Жомарт Кемелович рядом со мной работает с первых дней независимости Казахстана. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном.
— Нурсултан Назарбаев, политикРадио Sputnik 12:19
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