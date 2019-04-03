Политика

Новый президент Казахстана прибыл в МосквуНТВ 06:50

Сегодня в Москву с официальным визитом прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Это первая зарубежная поездка нового главы республики — он вступил в должность 20 марта.
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Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом

Российская газета05:23

Президент Казахстана Токаев прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Московский Комсомолец03:59

Президент Казахстана прибыл с первым официальным визитом в Россию

ТАСС04:27

Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом

РИА Новости03:59

В Россию с первым официальным визитом прибыл президент Казахстана

Вестник Кавказа04:42

Новый глава Казахстана впервые прибыл с визитом в Москву

REGNUM04:21

Главные анонсы 3 апреля

Коммерсантъвчера в 17:01
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
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Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
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Ранее появлялась информация о стандартной версии, о более доступной Oppo Reno Lite.
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Гвардиола о походе Менди в ночной клуб: «Я не его отец»

Может казаться, что это не так, но я сплю хорошо.
Обновлено в 06:19
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Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона

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Обновлено в 09:31
Армия и оружие

США отменили поставки Турции оборудования для F-35 из-за С-400

В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Соединенные Штаты отменили поставки оборудования для многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 в Турцию.
Обновлено 01 апреля в 16:27
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Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Обновлено в 08:36
Футбол

Защитник «Реала» может перейти в «ПСЖ»

По информации источника, руководство «ПСЖ» рассматривает Варана в качестве замены 34-летнему бразильцу Тьягу Силве, чей контракт с парижским клубом истекает летом 2020 года.
Обновлено в 07:55
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Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
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Астрономы впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Обновлено в 09:06
Политика

Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу

Обновлено в 09:08
Энергетика

Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.
Обновлено в 05:56
Политика

Путин открыл завод Mercedes в Подмосковье

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.
Обновлено в 08:08
Футбол

Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока

Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
Обновлено в 09:45
Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено вчера в 05:45
Экономика

Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить

В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 09:16
Общество

В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты

Компания-производитель приняла решение изъять данное лекарственное средство из реестра лекарственных средств для медицинского применения, а также аннулировать гос. регистрацию препарата.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге

Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В океане перевернулась лодка Федора Конюхова

Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.
Обновлено вчера в 05:17
Космос

Жизнь может скрываться в подводных океанах – Учёные рассказали о различиях спутников Сатурна

Жизнь может скрываться в подводных океанах, а значит за пределами Земли.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье

Как тренироваться для похудения, рассказали эксперты

Эксперты из Бразилии и Великобритании рассказали, как эффективно тренироваться для похудения.
Обновлено 01 апреля в 12:52
Армия и оружие

Как Россия ответит на активность НАТО в Черном море

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять пакет решений по Черному морю в ходе переговоров министров стран Североатлантического альянса, которые пройдут в Вашингтоне 3-4 апреля.
Обновлено в 08:29
Финансы

Минфин уменьшит покупки иностранной валюты

Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Академии Можайского в Петербурге прогремел взрыв

Обновлено вчера в 07:07
Экономика

В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Что придумал американский флот для защиты от российских ракет

Обновлено в 01:00
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

Боевики в ответ на требование полицейских остановить автомобиль открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.
Обновлено в 04:37
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
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