Политика

Президент Казахстана прибыл в РоссиюТК Звезда 04:03

В Москву прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Этот визит - его первая зарубежная поездка в должности главы государства. Борт президента Казахстана приземлился в аэропорту «Внуково-2» в 11.00 по московскому времени.
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Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом

Российская газета05:23

Первый визит - это сигнал России. В Москву прибыл новый президент Казахстана, эксперты сделали свои прогнозы

Царьград03:54

Президент Казахстана прибыл с первым официальным визитом в Россию

ТАСС04:27

Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом

РИА Новости03:59

Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом

RT на русском04:00

Президент Казахстана прибыл в Россию с первым зарубежным визитом

РБК05:36

Главные анонсы 3 апреля

Коммерсантъвчера в 17:01
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Багаж Юлии Ефременковой потерялся в аэропорту

Обновлено в 09:30
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Кино

СМИ показали последнее интервью актера Алексея Булдакова

Обновлено в 09:49
Происшествия

ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Экономика

Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:31
Экономика

Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ

Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Единоборства

Макгрегор съязвил в адрес дисквалифицированного за допинг дагестанца

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно пожизненной дисквалификации российского бойца UFC Руслана Магомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Ангола получила шесть российских истребителей Су-30

Обновлено в 10:36
Экономика

«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа

"Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:19
Футбол

Пеле был госпитализирован в Париже

Легенда футбола Пеле 2 апреля был госпитализирован в одну из больниц Парижа.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон подстроила свое знакомство с принцем Уильямом

До свадьбы принц Уильям и Кейт Миддлтон встречались около семи лет.
Обновлено в 02:37
Авто

Hyundai внедряет трехмерный дисплей и огромные сенсоры на руле

Новая Hyundai Sonata получила турбомотор и гибрид Утверждается, что они сделаны полностью настраиваемыми: водитель сам сможет выбирать, какие сенсорные кнопки разместить на спицах руля.
Обновлено в 02:54
Экономика

В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Технологии

Bloomberg: YouTube не удаляет теории заговоров, чтобы собирать просмотры

На протяжении многих лет руководство YouTube игнорировало запросы сотрудников на удаление роликов, содержавших в себе призывы к экстремизму или теории заговоров, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 10:35
Баскетбол

Люк Уолтон: чтобы остановить Расселла Уэстбрука, нужно два-три человека

Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российских стратегов

Два истребителя-бомбардировщика Tornado ВВС Великобритании поднялись для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-160.
Обновлено в 09:19
Культура

Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным

Обновлено в 09:38
Политика

В России появилась еще одна «могила» Путина

Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Политика

Названы сроки визита Путина в Италию

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, когда российский лидер Владимир Путин намерен посетить Италию.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео

Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Общество

Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн

Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Под Новосибирском спасатели помогли женщине, чья машина утонула в луже

Женщине в Новосибирской области понадобилась помощь спасателей после того, как ее машина не смогла преодолеть огромную лужу и заглохла, рассказали РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Обновлено в 11:17
Политика

Порошенко предлагают поунижаться перед Зеленским

Пока еще действующему президенту Украины Петру Порошенко стоило бы извиниться перед своим оппонентом Владимиром Зеленским за оскорбления в его адрес.
Обновлено в 11:23
Происшествия

На Кубани сотрудница почты прогнала клиентку веником

Обновлено в 09:38
Общество

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено вчера в 13:08
Авто

«Не даст заскучать водителю»: О достоинствах новой Toyota Corolla рассказала автоледи

Новая Toyota Corolla может похвастать не только броским дизайном, но и вместительным салоном.
Обновлено в 06:25
Политика

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
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