Политика

Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в МосквуВести.Ru 04:41

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию. Это его первый зарубежный визит после вступления в должность главы государства 20 марта. Токаев прибыл по приглашению главы российского государства Владимира Путина.
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Президент Казахстана прибыл с первым официальным визитом в Россию

ТАСС04:27

Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом

Российская газета05:23

Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом

РИА Новости03:59

Президент Казахстана прибыл в Россию с первым зарубежным визитом

РБК05:36

В Россию с первым официальным визитом прибыл президент Казахстана

Вестник Кавказа04:42

Новый глава Казахстана впервые прибыл с визитом в Москву

REGNUM04:21

Главные анонсы 3 апреля

Коммерсантъвчера в 17:01
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:06, Ашберн
Общество

Петербуржцам могут разрешить жарить шашлыки и барбекю в трех парках

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Единоборства

Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова

Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
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Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
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Политика

В России появилась еще одна «могила» Путина

Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Финансы

Минфин решил не раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу

Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи.
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Политика

Ангола рассчитывает на крупные и долгосрочные инвестиции России

Луанда рассчитывает на более крупные и долгосрочные инвестиции от России, заявил, выступая в Госдуме, президент Анголы Жоау Лоуренсу.
Обновлено в 05:53
Общество

Правительство подготовило законопроект о здоровом питании

Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено в 05:01
Политика

История бренда Mercedes-Benz в России

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории бренда в России.
Обновлено в 06:28
Общество

Россияне назвали необходимый минимальный доход

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), составляет 82 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 02:25
Здоровье

Минздрав призвал не связывать прививки и аутизм

Министерство здравоохранения Российской Федерации призвало не связывать аутизм с вакцинациями.
Обновлено в 03:05
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Футбол

«Спартак» заинтересован в приобретении нескольких игроков «Крузейро»

Обновлено в 06:39
Экономика

Минимальную цену на хлеб в России предложили поднять до 80 рублей

Генеральный директор омского завода «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн предложил поднять цену на хлеб в России как минимум до 80 рублей.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

На доработку легкого военно-транспортного Ил-112В отвели около года

Ранее в марте стало известно, что военные не закроют проект по созданию нового легкого транспортника Ил-112В, несмотря на многолетнюю задержку реализации и неоднократные переносы сроков первого полета.
Обновлено в 03:15
Политика

В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Мужчина одновременно соблазнил 19 женщин и обобрал их

Житель китайского города Чжэнчжоу в провинции Хэнань в течение двух лет искусно притворялся богатым и одновременно встречался с 19 девушками, сообщает местный портал Henan.sina.com.
Обновлено в 04:11
Энергетика

Правительство и нефтяники не договорились о сдерживании цен на бензин

Российский кабмин не продлил достигнутое прошлой осенью соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:24
Экономика

Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.
Обновлено вчера в 05:13
Авто

Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки

Семиместный автомобиль стал подключаемым гибридом, способным проезжать исключительно на электротяге 40 километров.
Обновлено вчера в 11:21
Общество

В России отменили бумажные СНИЛС

В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Наука

Учёные нашли способ лечения рака с помощью антибиотиков

Обновлено вчера в 01:46
Футбол

«Барселона» спаслась от поражения, хотя вела у «Вильярреала» 2:0

Обновлено вчера в 18:22
Происшествия

Прокуратура готовит четвертый арест экс-главы Nissan Карлоса Гона

Токийская прокуратура готовится в четвертый раз арестовать бывшего главу автоконцерна Nissan Карлоса Гона, об этом сообщила газета "Санкэй" в среду.
Обновлено в 04:19
Футбол

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес Глушакова

Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России по футболу, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Политика

КПРФ выдвинул режиссера Бортко кандидатом в губернаторы Петербурга

Партия выдвинула своего видного члена, депутата Государственной думы и режиссера Владимира Бортко, об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал заместитель председателя КПФР Юрий Афонин.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Британия не может утилизировать свои ядерные подлодки

Репутация Великобритании, как "ответственной ядерной державы" находится под угрозой из-за того, что Министерство обороны не смогло должным образом утилизировать устаревшие атомные подводные лодки.
Обновлено в 05:58
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры

Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.
Обновлено в 03:34
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