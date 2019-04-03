Политика
Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в МосквуВести.Ru 04:41
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию. Это его первый зарубежный визит после вступления в должность главы государства 20 марта. Токаев прибыл по приглашению главы российского государства Владимира Путина.
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Ранее в марте стало известно, что военные не закроют проект по созданию нового легкого транспортника Ил-112В, несмотря на многолетнюю задержку реализации и неоднократные переносы сроков первого полета.
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Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
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Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
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Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки
Семиместный автомобиль стал подключаемым гибридом, способным проезжать исключительно на электротяге 40 километров.
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В России отменили бумажные СНИЛС
В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
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«Барселона» спаслась от поражения, хотя вела у «Вильярреала» 2:0
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Прокуратура готовит четвертый арест экс-главы Nissan Карлоса Гона
Токийская прокуратура готовится в четвертый раз арестовать бывшего главу автоконцерна Nissan Карлоса Гона, об этом сообщила газета "Санкэй" в среду.
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«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес Глушакова
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Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
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Репутация Великобритании, как "ответственной ядерной державы" находится под угрозой из-за того, что Министерство обороны не смогло должным образом утилизировать устаревшие атомные подводные лодки.
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Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.
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