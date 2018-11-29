Политика
Новый президент Грузии заявила об отказе от сотрудничества с Россией
Новый президент Грузии заявила об отказе от сотрудничества с РоссиейГазета.Ru21:42
Победившая на выборах грузинского президента Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время Тбилиси не намерен сотрудничать с Москвой.
Газета.Ru21:42
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