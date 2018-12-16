Политика

Новый президент Грузии назвала условия для нормализации отношений с РФ
Военное обозрение
09:16

Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на инаугурации, Москва для нормализации отношений с соседними странами должна признать не только на словах, но и на деле все нормы международного права, передает РИА Новости.
Военное обозрение09:16

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Президент Грузии выдвинула условия для нормализации отношений с Россией

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Новый президент Грузии назвала условия для нормализации отношений с РФ

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Президент Грузии поставила условие России по нормализации отношений

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Зурабишвили: Россия должна признать международные нормы для нормализации отношений с Грузией

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Зурабишвили назвала условия для нормализации отношений с Россией

РИА Новости07:25

Новый президент Грузии выдвинула России условия для нормализации отношений

Новые Известия09:25

Новый президент Грузии назвала условия для нормализации отношений с Россией

Говорит Москва07:42
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На выборах в Приморье лидирует Олег Кожемяко

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В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления" со стороны России.
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Захарова призвала оценить фейки BBC о «российском следе» во Франции

МИД России призвал общественность Великобритании дать оценку действиям телеканала BBC по поиску любых свидетельств якобы причастности Москвы к акциям протеста во Франции.
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.
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Армия и оружие

При ударе коалиции США по Сирии погибли 17 мирных жителей

Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране

Самолет Су-27 ВВС Украины, потерпевший крушение в Житомирской области, был одной из самых новых машин этой модели в стране.
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УПЦ назвала новую неканоническую церковь Украины раскольнической

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Грузия: Саакашвили созвал всех соратников в Тбилиси

Обновлено в 10:03
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Адвокат выступил категорически против допроса Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что выступает категорически против допроса Трампа спецпрокурором Робертом Мюллером.
Обновлено в 12:27
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В Брюсселе протестующие вышли на акцию против пакта ООН о миграции

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В США готовятся к приостановке работы правительства

Издание уточняет, что Белый дом и ряд ведомств ведут подготовку к приостановке работы, которая может стать вероятным сценарием развития событий в противостоянии президента Дональда Трампа и партии демократов.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал закупку 120 истребителей F-35

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Дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте

В Киеве рассказали про уклонение президента Украины Петра Порошенко от дебатов в Европарламенте, на которых зачитывался доклад с критикой работы украинских властей в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также указывалось на масштабную коррупцию в стране.
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Блок Пашиняна набрал большинство голосов в парламенте Армении

Предвыборный блок и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» набрал 70,42% голосов и прошел в новый парламент республики.
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Саломе Зурабишвили
Грузинский и французский государственный и политический деятель. На выборах 28 ноября 2018 года избрана президентом Грузии. Первая в истории страны женщина-президент и последний президент, избранный всенародным голосованием.
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