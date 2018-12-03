Футбол

Новый претендент на Паредеса. «Зениту» дают 25 млн евро
Спорт день за днем
17:16

ПСЖ готов предложить за 24-летнего аргентинца 25 миллионов евро и рассчитывает оформить переход в зимнее трансферное окно, но петербуржцы не хотят отпускать игрока до конца сезона. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Паредес провел 13 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Спорт день за днем17:16

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«ПСЖ» готов зимой заплатить за Паредеса $ 25 млн

Sport24.ru22:46

«ПСЖ» хочет приобрести футболиста «Зенита»

Газета.Ru19:17

«ПСЖ» готов зимой купить Паредеса, «Зенит» не хочет отпускать до конца сезона

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«ПСЖ» нацелился на ведущего игрока «Зенита»

Евро-футбол.ру15:09

«ПСЖ» интересуется Паредесом. «Зенит» хочет сохранить игрока до конца сезона

Бомбардир.ру17:27

Новый претендент на Паредеса. «Зениту» дают 25 млн евро

Спорт день за днем17:16

ПСЖ готов купить Паредеса 25 млн евро. «Зенит» не хочет его отпускать до конца сезона

Sports.ru16:23
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:51, Ашберн
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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