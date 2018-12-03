Футбол
ПСЖ готов предложить за 24-летнего аргентинца 25 миллионов евро и рассчитывает оформить переход в зимнее трансферное окно, но петербуржцы не хотят отпускать игрока до конца сезона. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Паредес провел 13 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Спорт день за днем17:16
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:51, Ашберн
Футбол
Сборную России сочли одним из фаворитов отборочного турнира Евро-2020
Эксперты назвали сборную России по футболу фаворитом в группе I квалификационного турнира чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 23:43
Футбол
«Спартак» одержал победу над «Локомотивом»
Воскресным вечером московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над командой «Локомотив».
Обновлено в 23:00
Футбол
ПСЖ впервые в сезоне потерял очки в Лиге 1, сыграв вничью с «Бордо»
«Пари Сен-Жермен» и «Бордо» сыграли вничью в матче 15-го тура французской Лиги 1.
Обновлено в 23:41
Футбол
«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А
В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
Обновлено в 22:45
Футбол
«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»
«Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:51
Футбол
УЕФА утвердил создание нового еврокубкового турнира
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 23:46
Футбол
Клопп извинился за свой забег в мерсисайдском дерби
Обновлено в 18:40
Футбол
Игорь Акинфеев провёл «на ноль» 300-й матч в карьере
Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.
Обновлено в 20:09
Футбол
«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче с шестью голами
«Арсенал» одолел «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 22:35
Футбол
«Кьево» сыграл вничью с «Лацио»
«Кьево» все еще не выиграл ни одного матча в этом сезоне серии А, а «Лацио» благодаря ничьей приблизился к идущему четвертым «Милану».
Обновлено в 14:30
Футбол
Мурад Мусаев: «Давно не видел такого одностороннего судейства»
В ряде спорных моментов все трактовалось в пользу "Урала". Такого одностороннего судейства давно не видел.
Обновлено в 10:01
Футбол
Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона
Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".
Обновлено в 17:40
Футбол
«Челси» обыграл «Фулхэм» и вышел на третье место в АПЛ
Обновлено в 14:55
Футбол
«Порту» и «Боавишта» не выявили сильнейшего в дерби
«Порту» стал единоличным лидером чемпионата Португалии. Для этого клубу хватило ничьей в дерби против «Боавишты».
Обновлено в 16:57
Футбол
Кака поздравил себя с годовщиной завоевания «Золотого мяча». Модрич оценил
Бывший футболист сборной Бразилии, «Милана» и мадридского «Реала» Кака вспомнил, как получил «Золотой мяч» в 2007 году.
Обновлено в 18:57